Saalfeld. In der Fußball-Thüringenliga wird es für den FC Saalfeld nichts mit einem Heimsieg gegen den Neuling aus Neustadt

Nach dem Hinspiel in der Vorrunde, als die Saalfelder nach gutem Spiel eine unglückliche 0:1-Niederlage einstecken mussten, hatte man sich für die Rückrundenpartie im FC-Lager schon etwas ausgerechnet. Die Vorzeichen für diese Partie sahen aber für die Platzbesitzer nicht so rosig aus. Mitten im Abstiegskampf trafen die Schützlinge von Thomas Giering und Ken Langhammer auf einen ehrgeizigen Neuling aus Neustadt, der sich bereits aller Abstiegssorgen entledigt hat.

Gäste in der Favoritenrolle

Mit dieser Konstellation in die Favoritenrolle gedrängt, legten die Gäste los wie die Feuerwehr und bedrängten sofort das FC-Gehäuse. Einige turbulente Szenen, darunter ein Lattentreffer, sorgten für große Unruhe in der FC-Abwehr, die aber zunächst erst einmal glücklich überstanden wurden. Nach achten Minuten dann nach einem schnellen Angriff über die linke Seite herrschte Uneinigkeit in der FC-Abwehr und Josia-Levi Walter nutzte in der Mitte die Gelegenheit zur Führung.

Die Gastgeber brauchten danach eine kurze Zeit, um wieder ins Spiel zu kommen. So gelang nach einem schulmäßigen Angriff über die linke Seite Ihor Kiriienko per Kopf nach einer Eingabe durch Felix Weber der Ausgleich.

Neustädter bestrafen Fehler knallhart

Das Spiel wurde durch diesen Treffer aber für die Gastgeber nicht besser. Die Gäste dominierten weiter und hatten jetzt weitere gute Gelegenheiten, zwei davon landeten im FC-Tor, aber wegen Abseits aberkannt wurden. Dagegen stand ein gefährlicher Kopfball von Jakob Treitl, der aber auf dem Tornetz landete. Der FC fand in dieser Phase keine Mittel, um die Gäste aus ihrem Spiel zu bringen und selbst etwas für den Angriff zu tun. Dies setzte sich auch im zweiten Spielabschnitt fort. So beherrschten die Gäste weiter die Partie und bei den Einheimischen schlichen sich auch immer wieder Nachlässigkeiten ein, die, wie auch schon in den letzten Spielen, durch die Gegner knallhart bestraft wurden: Robin-Lee Engler traf zur neuerlichen Führung (53.).

Saalfelder Torschütze verletzt sich

Danach bemühten sich zwar die Einheimischen um ein besseres Resultat, aber ein Torschuss durch den frei durchlaufenden eingewechselten Valentin Fehler für den verletzt ausgeschiedenen Ihor Kiriienko, war einfach zu wenig. In den Schlussminuten wurde das Spiel auch ruppiger und auf beiden Seiten wurde je ein Spieler mit Gelb-Rot vorzeitig zum Duschen geschickt. Die Gastgeber lockerten dann ihre Deckung, um wenigstens noch einen Punkt zu retten. Diese freien Räume nutzte dann in der Nachspielzeit Elia-Abraham Walter mit seinem Treffer zum Endstand.