Rudolstadt. Sportliche Nachrichten aus der Region Saalfeld/Rudolstadt

Medaillen in Schmölln

Zum Osterlandmeeting in Schmölln zeigte das Dreierteam des LAC Rudolstadt mit Emily König, Constantin Aust und Michael Rodriguez Achtungserfolge in ihren Disziplinen. Die Ergebnisse der Rudolstädter: MU 20, Constantin Aust: Platz zwei über 100 m in 11,35 Sekunden, Platz eins über 300 m in 39,52 Sekunden, Platz eins mit der Kugel (9,25 Meter). MU 18: Michaell Rodriguez: Platz vier über 100 m in 12,77 Sekunden, Platz drei über 300 Meter in 42,54 Sekunden; WU 18: Emily König: jeweils Platz zwei über 100 m in 13,44 Sekunden sowie beim Weitsprung mit 4,94 Metern.

Remdaer Nachwuchskegler nervenstark

Im Vorkampf zur Landeseinzelmeisterschaft in der Altersklasse U14 männlich in Wintersdorf setzten sich Robin Zymny mit 570 Holz und Maximilian Loch mit 566 Holz an die Spitze des Starterfeldes. Zum Endkampf in Rositz zeigten beide dann ihre Nervenstärke. Robin Zymny entschied den Wettkampf mit sehr guten 606 Holz zu seinen Gunsten, Maximilian Loch bestätigte mit 526 Holz sein Vorkampfergebnis und wurde Zweiter. Beide Kegler qualifizierten sich damit für die Deutsche Meisterschaft am kommenden Wochenende in München.