Rudolstadt. Speedys mit doppeltem Triumph bei 15. Auflage des Team-Wettbewerbes rund um Rudolstadt

Ohne Überraschungen, aber bei bestem Laufwetter schickte der Rudolstädter Bürgermeister die Läufer der ersten Etappe pünktlich um sieben Uhr auf die Strecke des Schiller-Staffel-Laufes. Angetreten waren 36 Staffeln, um die aus dem Vorjahr bewährten sieben Etappen mit einer Gesamtlänge von 70 Kilometern in Angriff zu nehmen, die im letzten Jahr neu in und um Rudolstadt konzipiert wurden. Auch eine weite Anreise wurde für dieses Teamerlebnis gern in Kauf genommen: Bei den Chemnitzern mit der Staffel „Lauf-KulTour“ klingelte schon um vier Uhr der Wecker.

Start-Ziel-Sieg für die „Speedys“

Bei bester Stimmung im Freibad, welches Start und Ziel für alle Etappen ist, konnte schon nach knapp 35 Minuten der erste Läufer nach einer Strecke von 9,3 Kilometern über die Heidecksburg im Ziel begrüßt werden: Marcel Krieghoff, der die Favoriten-Staffel aus dem Vorjahr „Speedys Sport Schart“ bei den Männern anführte und den Staffel-Stab an Charles Franzke übergab. Wie erwartet stand das Team im Zweikampf mit den „X-Runners“ aus Jena. Dennoch gab es auf den Einzeletappen ernstzunehmende Gegner aus anderen Staffeln auf den ersten Plätzen wie die „Thüringer Bergziegen“, vom „SV Blau-Weiß-Bürger“, den „Grottenstrolchen“ und der Staffel der Stadt Rudolstadt „Team Markt 7“.

Blau-Weiß Bürgel gewinnt Mixed-Wertung

Letztendlich setzte sich in der Gesamtwertung die Männer-Staffel „Speedys Sport Schart“ durch und verteidigte den ersten Platz vom Vorjahr mit einer Zeit von 4:45:47 und unterbot die eigene Zeit um fünf Minuten. Die zweitplatzierten „X-Runner“ kamen zwölf Minuten später ins Ziel. Auch bei der Frauen-Staffel hatten die Speedys die Nase vorn, nach einer Laufzeit von 6:15:15 konnte die letzte Läuferin einer anspruchsvollen siebten Etappe von 12,5 Kilometern über die Liske im Ziel begrüßt werden. Das Team vom „SV Blau-Weiß-Bürgel“ hatte bei der Mixed-Wertung die besten Chancen und beendete nach einer Zeit von 5:52:17 erfolgreich als Sieger den Staffel-Lauf in dieser Kategorie.

Lob für die Streckenmarkierung

Das Team der Veranstalter, bestehend aus der Stadtverwaltung Rudolstadt und dem Laufclub Rudolstadt konnte mit dem Lauf ebenfalls ihr 15-jähriges Jubiläum feiern. Die Zusammenarbeit läuft Hand in Hand und wird auch in den Folgejahren sicher erfolgreich fortgesetzt. Besonders die Streckenführung wurde wieder gelobt: „Die Strecke ist super markiert, ich habe keine Ortskenntnis und man konnte sich überhaupt nicht verlaufen.“

Familiensportfest kommt gut an

Lob hat auch das Familiensportfest erhalten. Viele verschiedene sportliche Aktivitäten für Groß und Klein lockten im Rahmen des 15-jährigen Schiller-Staffel-Laufes Familien ins Freibad Rudolstadt. Rudolstädter Sportvereine, aber auch verschiedene Jugendfreizeiteinrichtungen präsentierten auf dem Areal des Rudolstädter Freibades vielfältige kostenlose Bewegungs- und Mitmachangebote zum Kennenlernen und Ausprobieren. Mit insgesamt über 80 ausgegebenen Stempelkarten konnten die Kinder und Jugendliche ihren eigenen „Mini-Staffel-Lauf“ absolvieren. Mit der vollen Stempelkarte gab es Gutscheine und Preise als Belohnung. Das Familiensportfest wurde finanziell durch den Laufclub Rudolstadt und das Landesprogramm Solidarisches Zusammenleben ermöglicht.

Der nächste Schiller-Staffel-Lauf soll nun am 10. Mai des kommenden Jahres stattfinden.