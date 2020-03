Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Sportlerwahl im Altenburger Land: Aufbau-Handballerinnen top

Für die Handballfrauen des SV

Aufbau Altenburg lief 2019 sozusagen wie gemalt: Ungeschlagen marschierten sie durch die Thüringenliga und wurden so souverän Landesmeister. Und sie schafften so auch wieder den ersehnten Aufstieg in die Mitteldeutsche Oberliga, die vierthöchste Spielklasse Deutschlands überhaupt.

„In der Mannschaft zog jede Spielerin mit. Das ist schon eine herausragende Vorstellung“, lobt Abteilungsleiter Olaf Schmidt. Eine ganze Reihe erfahrener Spielerinnen blieb auch in der neuen Saison dem Verein treu. Aktuell stehen im Kader um Spielführerin Franziska Bärbig 15 Spielerinnen im Alter zwischen 18 und 30 Jahren. Mehrere Akteure aus dem eigenen Nachwuchs konnten erfolgreich ins aktuelle Team integriert werden. Zwar läuft es derzeit sportlich nicht so rund. „Aber die Entschlossenheit, bessere Resultate zu erzielen, um in der Tabelle vorzurücken, nötigt allen Respekt ab“, betont Schmidt. Deshalb bleibt auch das sportliche Ziel weiter gültig, die Liga zu halten und sich dort zu etablieren. Dafür brennt die gesamte Truppe und trainiert zweimal pro Woche in der Mannschaft und einmal individuell