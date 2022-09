ThSV Eisenach: Niederlage zum Saisonauftakt

Elsenfeld. Der ThSV Eisenach muss sich in der 2. Handball-Bundesliga beim TV Großwallstadt knapp mit 26:27 geschlagen geben

Zum Auftakt ging es für den ThSV Eisenach in die Untermainhalle Elsenfeld, zum hier beheimateten TV Großwallstadt. In der Vorsaison kassierte der ThSV Eisenach gegen den TV Großwallstadt gleich zwei Niederlagen: 28:35 und 21:29. Und auch am ersten Spieltag der neuen Saison setzte es für die Wartburgstädter eine Niederlage. Mit einer fulminanten Aufholjagd egalisierten die Eisenacher noch einen 5-Tore-Rückstand zum 26:26-Gleichstand in der Schlussminute. Die verbleibenden 17 Sekunden nutzte Mario Stark zum 27:26 (13:11) -Siegtreffer. Im gesamten Spielverlauf war TVG-Keeper Jan-Steffen Minerva der entscheidende Mann. Der Ex-Eisenacher entschied das Duell mit den ThSV-Schlussleuten um Längen. Erfolgreichste Eisenacher Werfer vor knapp 1000 Zuschauern waren für den ThSV Fynn Hangstein mit sieben und Willy Weyhrauch mit fünf Treffern.

Das Gesicht des Gastgebers hat sich zur Vorsaison allerdings geändert, viele Stammkräfte verließen den Verein. Auch Torjäger Savvas Savvas, der nun für Erstligist ASV Hamm-Westfalen in der 1. Bundesliga am Ball ist. Ihn soll der vom EHV Aue gekommene Adrian Kammlodt ersetzen. Von den sieben Neuzugängen standen bei den Thüringern mit Erik Töpfer, Robert Krass, Timothy Reichmuth und Philipp Meyer vier auf dem Spielprotokoll.

Die Eisenacher begannen mit Ivan Snajder auf Links- und Willy Weyhrauch auf Rechtsaußen, Fynn Hangstein, Jannis Schneibel und Alexander Saul im Rückraum, Peter Walz am Kreis und Johannes Jepsen im Tor. Philipp Meyer kam für Abwehraufgaben. Trainer Misha Kaufmann war frühzeitig gezwungen, personelle Änderungen vorzunehmen. Nach einer ausgeglichen Anfangsphase (3:3, 9. Min.) setzte sich das feurige Spiel der Gastgeber mehr und mehr durch. Die Eisenacher antworteten mit unsauberer Abwehrarbeit, kassierten bis zum Halbzeitpfiff fünf Strafwürfe, die alle im Netz landeten. Die Gastgeber führten zur Pause mit 13:11, so dass die Thüringer eine Aufholjagd brauchten.

Doch der Auftakt der zweiten Halbzeit ging an die Hausherren, die über Linksaußen zum 16:12 trafen (34.). Auch in der Folge blieb Großwallstadt in Front, Eisenach schaffte es nicht, den Rückstand entscheidend zu verkürzen. Doch fulminante Schlussminuten ließen die Wartburgstädter durch Timothy Reichmuth und Ivan Snajder zum 26:26 noch einmal hoffen. Da waren noch 17 Sekunden zu spielen. Mario Stark hämmerte das Leder zum 27:26 des TV Großwallstadt in den Eisenacher Kasten. Der ThSV konnte die Niederlage zum Saisonauftakt nicht mehr verhindern.