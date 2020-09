ThSV Eisenach-Präsident Alaj: „Ohne uns geht nichts“

Eisenach. Unternehmer bleibt Vorsitzender des ThSV Eisenach. Verein ist wirtschaftlich gesund und am Wachsen.

Sportlich erfolgreich, klar die Nummer eins des männlichen Handballs in Thüringen, auch in ganz schwierigen Zeiten wirtschaftlich gesund und ausgesprochen lebendig, so schilderte Sheptim Alaj, der alte und neue Präsident den ThSV Eisenach. Von der Mitgliederversammlung wiedergewählt wurden ebenso Vize-Präsident Peter Krauß sowie die Mitglieder des geschäftsführenden Vorstandes Dorothee Schwertfeger, Roberto Trautmann, Till Bitterlich und Enrico Bock.