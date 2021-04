Trauer um Fußballtorhüter Peter Bojara

Erfurt. Peter Bojara, der einstige Keeper des FC Rot-Weiß Erfurt, ist im Alter von 81 Jahren gestorben.

Der Erfurter Fußball trauert um Peter Bojara. Der einstige Torhüter des FC Rot-Weiß ist am Montag im Alter von 81 Jahren an den Folgen eines Schlaganfalls gestorben. Nach seinem Wechsel von der BSG Motor Mitte Suhl zum SC Turbine 1961 stand er mit damals 22 meist im Schatten von Günter Gleis und Horst Weigang. Mit dem Ausschluss von Gleis und dem Wechsel des damaligen Junioren-Auswahltorhüters Weigang zu Rotation Leipzig stieg Bojara bei Turbine zum Stammkeeper auf und stand bis zum Gang in die DDR-Liga 1964 im Kasten. Insgesamt 48 Oberliga-Spiele bestritt er für den SC Turbine, dessen Fußball-Abteilung 1966 in den FC Rot-Weiß umbenannt worden war.

Nach zwei Abstiegen und zwei Wiederaufstiegen sowie 30 Einsätzen in der Erfurter Zweiten zog es Bojara 1968 zum DDR-Ligisten Motor Eisenach und danach zu Motor Sömmerda. 1973 beendete er seine Laufbahn im Kasten. Bis ins hohe Alter blieb er am Ball, spielte Volleyball für Martinus Erfurt.