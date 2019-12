Wacker Nordhausen stellt Insolvenzantrag

Die Spielbetriebs GmbH des Fußball-Regionalligisten Wacker Nordhausen hat einen Insolvenzantrag gestellt. Das bestätigte eine Gerichtssprecherin des Amtsgerichts Mühlhausen auf Anfrage unserer Zeitung. Der Schuldenberg soll inzwischen auf mehr als zehn Millionen Euro angewachsen sein.

Überraschend kommt dieser Schritt nicht. Zuvor hatte der Vorstand des Vereins nach Sichtung der Unterlagen den Geschäftsführer der GmbH und zugleich Vereinsvorsitzenden, Nico Kleofas, damit beauftragt, einen Insolvenzantrag zu stellen. Die Gesellschaft befinde sich nach Sichtung der Unterlagen in einer Zahlungsunfähigkeit, hieß es in einer Stellungnahme.

Seit zwei Monaten warten die mehr als 30 Angestellten der Spielbetriebs GmbH auf ihre Gehälter. Zudem waren unter anderem Außenstände beim Finanzamt, Krankenkasse und Berufsgenossenschaft aufgelaufen.

Laut Spielordnung des Nordostdeutschen Fußball-Verbandes (NOFV) werden Wacker Nordhausen nun neun Punkte abgezogen. Aktuell rangiert die Mannschaft um die Interimstrainer Tino Berbig und Matthias Peßolat mit 30 Punkten auf Platz fünf, würde nach Abzug der Punkte jedoch auf Platz elf zurückfallen.

Ohnehin aber ist die Zukunft der meisten Spieler unklar. Bereits in der vergangenen Woche hatte der Verein angekündigt, die Saison auf jeden Fall zu Ende spielen zu wollen. Allerdings müssten sich die Spieler auf erhebliche Gehaltseinbußen einstellen.

Vor einer Woche hatte Trainer Heiko Scholz aufgrund der finanziellen Turbulenzen das Weite gesucht und war zu Dynamo Dresden gewechselt. Am Sonntag spielte Nordhausen bei Chemie Leipzig 1:1. Am Rande des Spiels hatte Geschäftsführer Nico Kleofas alle Fragen zur Zukunft lapidar abgebügelt: „Alles gut, alles gut.“ Dem ist aber nicht so. Wie es nun nach dem Insolvenzantrag weitergeht, ist aktuell völlig offen.