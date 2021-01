Thüringer CDU: Land soll Wirtschaftshilfen des Bundes vorstrecken

Mario Voigt, CDU-Fraktionschef in Thüringen.

Thüringen soll nach dem Willen der CDU-Landtagsfraktion der Wirtschaft bisher nicht gezahlte Corona-Hilfen vorschießen. Fraktionschef Mario Voigt schlug am Mittwoch im Landtag vor, dass das Land einen entsprechenden Fonds für die mittelständische Wirtschaft und das Handwerk auflegt.

Das Land könne so die Bundeshilfen vorstrecken, auf deren Auszahlung die Unternehmen dringend warteten. Bei einem Teil der Hilfen gab es unter anderem wegen Problemen mit Computerprogrammen bisher nur Abschlagszahlungen.

Voigt, aber auch die Fraktionschefs von FDP, Thomas Kemmerich, und AfD, Björn Höcke, übten Kritik am Corona-Management der Landesregierung. "Zahlen Sie endlich das aus, worauf die Menschen vertraut haben", sagte Kemmerich.

Höcke bemängelte eine zu geringe Beteiligung des Landtags an Corona-Verordnungen. Er warf der Landesregierung Erfolglosigkeit in ihrer Corona-Politik vor. Die Sondersitzung des Parlaments war von der AfD-Fraktion beantragt worden. Thüringen ist derzeit das Bundesland mit den meisten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen.