Backpfeifen und Absagen gehören zur Karriere dazu

Max Giesinger hat Laufen gelernt, ist gerannt und blickt mit seinem dritten Album „Die Reise“ zurück auf seine turbulente Entwicklung vom Straßenmusiker zu einem der gefragtesten Popkünstler der heutigen Zeit. In der ersten Staffel der Castingshow „The Voice of Germany“ belegte er den vierten Platz, danach veröffentlichte er sein erstes Album „Laufen lernen“ via Crowdfunding. Ab März ist der „Junge mit der Gitarre“ wieder auf Tour und freut sich schon auf sein Konzert am Sonntag, den 29. März, in der Thüringenhalle Erfurt. Wir haben mit ihm über sein Album, die Tour und Erholung im Urlaub gesprochen.

Bald sind Sie auf „Die Reise“-Tour. Wie kam es zu diesem Namen?

Die Reise war zu allererst einfach nur ein Song, den ich für meine neue Platte geschrieben habe. In Anbetracht dessen, was ich die letzten vier Jahre so erlebt habe, war diese Zeit nichts anderes als eine lange und intensive Reise mit all ihren Ups and Downs, die da so dazugehören. Ich war quasi andauernd auf Tour und habe die abgefahrensten Dinge erlebt, die ich natürlich erst einmal verarbeiten musste. Zudem ist „Die Reise“ der Abschluss meiner Alben-Trilogie: Laufen lernen; der Junge, der rennt und die Reise.

Ist für Sie der Weg das Ziel oder wissen Sie genau wo Sie nach der Tour ankommen wollen?

Ankommen ist für mich eher ein Zustand, in dem man mit sich selbst im Reinen ist. Das kann ein Moment sein, in dem ich auf der Bühne stehe oder mit meinen Kumpels auf einem Hausboot auf der Spree herumtuckere. Ich muss aber auch nicht ständig unterwegs sein und schlafe in letzter Zeit immer lieber in meinem eigenen Bett.

Am 29. März können Ihre Fans Sie live in der Thüringenhalle erleben. Was verbinden Sie mit Erfurt?

Ich finde, Erfurt gehört mit zu den schönsten Städten im Osten. Ich hatte dort ausschließlich gute Konzerterfahrungen. Die Leute haben Bock und das überträgt sich dann natürlich auf mich und die Band.

Vor der Tour haben Sie noch einmal Energie auf Bali getankt. Sind Sie über Bord gesprungen und durch das blaue Wasser getaucht?

Klaro, wenn man schon selbst Hunderte Male davon gesungen hat, muss man das auch mal ausprobieren. Es war der Hammer. Nur habe ich mir einmal beim Surfen ganz Böse meine Waden verbrannt – trotz Lichtschutzfaktor 50!

Beim letzten Urlaub in Thailand fiel Ihnen das Abschalten schwer, hat das dieses Mal besser geklappt?

Ja. 2018 musste ich erstmal die angestauten Eindrücke der letzten zwei Jahre verdauen, in denen ich über 250 Konzerte gespielt habe. Mittlerweile bin ich reflektierter geworden und gönne mir auch über meinen obligatorischen Januar-Urlaub hinaus immer mal wieder eine Pause. Auf Bali bin ich super schnell runtergekommen. Was mir dabei auch sehr geholfen hat, war, das Handy öfter im Safe zu lassen.

Seit dem Erscheinen des aktuellen Albums ist schon einige Zeit vergangen. Wann können Ihre Fans mit neuer Musik rechnen?

Es gibt schon sehr bald neues Material. Was da genau auf die Leute zukommt, bleibt erstmal eine Überraschung.

Im vergangenen Jahr haben Sie den Publikums-Bambi gewonnen. Was für ein Gefühl war das, vor allem mit Bezug auf Ihre Fans?

Ich konnte es wirklich kaum glauben. Ich bin fest davon ausgegangen, dass Lena (Meyer-Landrut) das Rennen machen wird und hatte keine großen Erwartungen. Als ich dann meinen Namen gehört habe, musste ich mich erstmal kneifen. Ich fand es unglaublich, dass da draußen so viele Leute für mich angerufen haben, die an mich glauben. Das war ein unfassbares Gefühl.

In diesem Jahr sind Sie auch wieder als Coach bei „The Voice Kids“ zu sehen. Wie ist es für Sie, zu den The-Voice-Wurzeln zurückzukehren?

Das ist für mich immer wieder ein „Coming Home“-Gefühl. Für mich war das mit Anfang 20 eine super intensive Zeit, die ich niemals vergessen werde und die mich nachhaltig geprägt hat. Es arbeiten dort noch zum Großteil die gleichen Leute wie früher. Mit vielen bin ich mittlerweile sehr gut befreundet.

Was geben Sie jungen Talenten mit auf den Weg?

Sucht euch ein gutes und loyales Umfeld, das an euch glaubt und gebt nicht auf, wenn es die ersten Backpfeifen und Absagen hagelt, die gehören zur Karriere leider dazu.

Max Giesinger, 29. März, 20 Uhr, Thüringenhalle, Tickets erhältlich im Ticket-Shop