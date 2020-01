"The Sixties and more"

"The Sixties and more" Schau zeigt Werke der Fotografin McCartney

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Schau zeigt Werke der Fotografin McCartney

Sie fotografierte Janis Joplin, Jimi Hendrix, Aretha Franklin und natürlich die Beatles: Linda McCartney (1941-1998), Ehefrau von Ex-Beatle Paul McCartney.

Die Ludwiggalerie in Oberhausen widmet der Künstlerin von diesem Samstag an eine Ausstellung unter dem Titel "Fotografin unter Musikern - The Sixties and more". Gezeigt werden mehr als 270 Objekte, darunter allein 150 Fotografien.

"Vor allem ihre Bilder der großen Musikstars der späten 1960er Jahre prägen bis heute unser Bildgedächtnis", teilte das Museum am Donnerstag mit. "Janis Joplin und Jimi Hendrix, Nico und Brian Jones, The Doors und The Who, Aretha Franklin und Bob Dylan werden von ihr in selbstverständlicher Natürlichkeit ins Bild gesetzt." Die Ausstellung zeige eindringliche Momente dieser musikalischen Ära.

Der Gestaltung von Plattencovern ist ein eigener Ausstellungsbereich gewidmet. "Ikonische Designs wie Hipgnosis‘ The Dark Side of the Moon für Pink Floyd, Klaus Voormanns Revolver für die Beatles oder Andy Warhols Sticky Fingers für die Rolling Stones haben heute Kultstatus." Ein für die Ausstellung zusammengestellter Soundwalk soll Besuchern helfen, in die Sechzigerjahre einzutauchen. Die Schau endet am 3. Mai.