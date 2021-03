Wer ist Anne Will?

"Anne Will" Diese Gäste sind am häufigsten Teil der Talkshow

Berlin. “Anne Will” ist eine der beliebtesten Polit-Talkshows der Deutschen. Manche Gäste sitzen besonders oft bei der Moderatorin im Sessel.

In ihrer Talkshow diskutiert Anne Will mit ihren Gästen über die aktuellen politischen und gesellschaftlichen Themen, ganz nach dem Motto der Sendung: "Politisch denken, persönlich fragen". Dabei gibt es einige Politiker, die besonders oft zu Gast bei "Anne Will" sind.

Schon fast ein Dauergast der Sendung ist Olaf Scholz (SPD). 2020 war der Finanzminister sechsmal in der Sendung zu Gast. Den zweiten Platz teilen sich gleich drei Politikerinnen und Politiker.

Armin Laschet (CDU), Annalena Baerbock (Die Grünen) und Markus Söder (CSU) waren 2020 fünfmal in Talkshow dabei. Hinter ihnen folgt Peter Altmaier (CDU), der 2020 immerhin viermal zu Gast bei Anne Will war. Dreimal Teil der Diskussionsrunde waren 2020 die Politiker:

Christian Lindner (FDP)

Wolfgang Kubicki (FDP)

Sabine Leutheusser-Schnarrenberger (FDP)

Norbert Röttgen (CDU)

