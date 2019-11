Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Das Sandmännchen: TV-Kultfigur feiert seinen 60. Geburtstag

Am 22. November 1959 feierte die Sendung „Unser Sandmännchen“ Premiere im DDR-Fernsehen. Mit Kulleraugen und Spitzbart, mit Zipfelmütze und Mäntelchen bekleidet und dem Sandsack in der Hand wurde das Sandmännchen in vielen Wohnzimmer zum Kult.

Wenn der Sandmann den Sand aus seinem Sack verstreut hatte, hieß es: Schlafenszeit. Für Generationen von Kindern gab es dieses allabendliche Ritual – und gibt es noch heute. Nach dem „Sandmännchen“ mit den Gutenachtgeschichten geht es ins Bett.

Das Sandmännchen ist Deutschlands dienstälteste Kinderfernseh-Figur

Der in der DDR geborene Sandmann, Protagonist der „Gute-Nacht-Sendung“, wird am 22. November 60 Jahre alt. Der 24 Zentimeter kleine Mann mit der immer freundlichen Mimik ist Deutschlands dienstälteste Kinderfernseh-Figur. Und: Die beliebte Trickfilmfigur hat den Sandmann aus dem Westen überlebt.

„Unser Sandmännchen“ flimmerte am 22. November 1959 erstmals auf den ostdeutschen Bildschirmen und die Premiere war ein großer Erfolg: Denn es gab auch einen West-Sandmann – aber der wurde erst acht Tage später erstmals ausgestrahlt.

DDR gewinnt das Sandmann-Rennen

Die Ost-Fernsehmacher hatten Wind von dem Vorhaben im Westen bekommen und wollten schneller sein. Trickfilmmacher Gerhard Behrendt entwickelte die kleine Figur nach dem Vorbild von Hans Christian Andersens Märchenfigur „Ole Lukøje“ (Ole Augenschließer). Im Gegensatz zum West-Sandmann und zu Ole bekam die DDR-Figur einen Bart – der ein wenig an den von Ex-SED-Chef Walter Ulbricht erinnert.

„Sandmann, lieber Sandmann, es ist noch nicht soweit. Wir sehen erst den Abendgruß, ehe jedes Kind ins Bettchen muss, Du hast gewiss noch Zeit!“. Mit diesem Song beginnt die beliebte Sendung immer. Und es ist immer eine kurze Geschichte zu sehen – der Abendgruß.

Reisen in unerreichbare Länder

Besonders beliebt seit Jahrzehnten: Die Geschichten aus dem Märchenwald um Herrn Fuchs und Frau Elster, Pittiplatsch und Schnatterinchen. Nach dem Mauerfall kamen etwa der blonde Trickfilmjunge Kalli, Raketenflieger Timmi oder die fünf Pinguine der Obercoolen Südpolgang dazu.

Der Sandmann hat einen riesigen Fuhrpark und kommt fast überall hin: durch die Weltmeere, zum Mond und ins Märchenland. Gerne war er natürlich einst in sozialistischen Bruderländern unterwegs: mit dem Tragflächenboot in Budapest, mit der Rakete in der Sowjetunion, mit einem Schlitten in Krakau. Er kam schon vor dem Mauerfall an Orte, die für die „Durchschnittsbürger“ der DDR unerreichbar waren, wie Vietnam, Kuba, Ägypten, Irak und Japan.

Mauerfall wird zur Zäsur

Für den Ost-Sandmann bedeutete der Mauerfall eine Zäsur: 1991 wurde der Deutsche Fernsehfunk (DFF), das einstige DDR-Fernsehen, abgewickelt. Das hieß: Neue Fernsehgeschichten rund um Pittiplatsch und Co. wurden nicht mehr produziert. Doch das „Sandmännchen“ überlebte als eine von ganz wenigen DDR-TV-Sendungen: im KiKa, im Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) und im MDR. Wie der rbb als federführender Sender mitteilte, sehen über eine Million Menschen je Abend das „Sandmännchen“. Den West-Sandmann hatten die Regionalsender westlich der Mauer bis 1989 nach und nach abgeschafft.

Seit 1991 werden die in der DDR entstandenen Episoden mit den Puppen Pitti, Moppi, Schnatterinchen und Co. wiederholt. Zum 60. Geburtstag des Sandmanns gibt es nun 13 neue Folgen. Die je knapp vierminütigen Abenteuer werden ab 26. November immer dienstags gezeigt, wie der rbb mitteilte. „Pittiplatsch ist ein Urgestein“, sagte die Regisseurin der neuen Episoden, Sandra Schießl. Ihr Team habe große Achtung vor dem gehabt, was ganze Generationen an dieser Figur lieben. Die Stimmen seien denen der Originale sehr ähnlich. „Aber es muss natürlich ein bisschen frischer Wind für die nächste Generation rein.“

Ausstellung in Potsdam zum 60. Geburtstag

Aber: Handy oder Internet gibt es auch in den modernen Geschichten aus dem Märchenwald nicht. Auch der konservative Sandmännchen-Kleidungsstil bleibt. Im Schrank des freundlichen Bartträgers finde man zum Beispiel keine Neonfarben, heißt es auf seiner Internetseite.

Auch den Spitzbart behält der Sandmann – entgegen einer anders lautenden Ankündigung vor einigen Monaten. Zum 60. Geburtstag bekomme er einen jüngeren Look und verliere seinen Bart, hatte der rbb am 1. April mitgeteilt – und Protest-Stürme bei den Fans ausgelöst: „Geht gar nicht“ und „Oh nein, bitte nicht“, so lauteten zwei der Kommentare auf der Seite des Senders. Am Tag darauf kam die Entwarnung: Es war ein Aprilscherz.

Zum Geburtstag gibt es stattdessen etwa eine Ausstellung im Filmmuseum Potsdam. Sie heißt „Mit dem Sandmann auf Zeitreise“. Besucher können bis zum Jahresende rund 135 Figuren aus den Filmen seit Beginn der Sandmanngeschichte betrachten. Das rbb-Fernsehen widmet dem Sandmännchen zum Geburtstag eine Dokumentation: „60 Jahre süße Träume - Mit dem Sandmann durch die Zeit“ wird am 22. November (20.15 Uhr) ausgestrahlt. In der langen Sandmann-Nacht vom 22. auf 23. November sendet der rbb (2 bis 5 Uhr) die sechsteilige Filmreihe „Sandmann nach Mitternacht – Eine Kultfigur in Ost und West“.