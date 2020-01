Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Dschungelcamp: Warum an Tag 10 niemand rausflog

Heimwerkersendungen sind ja nicht gerade für ihren Entertainment-Faktor bekannt. Aber was DSDS-Nietenkönig Prince Damien (größte Angst: Geschicklichkeit) und Super-Diva Sonja Kirchberger auf Montage bei ihrer ersten gemeinsamen Dschungelprüfung mit dem Titel „Hör mal, wie behämmert!“ abliefern, grenzt an Berufsbeleidigung: Tag 10 im RTL-Dschungelcamp.

In vier Reptilien-Kammern sind Sterne angeschraubt, deren potenzielles Schraubwerkzeug Sonja an Prince Damien durchgeben soll – der wiederum zwischen pieselnden Ameisen danach wühlt. Bei der Sonntag-Folge von „Ich bin eine Star – holt mich hier raus“ liefern die beiden Baumeister mit vier linken Händen statt einer Hand-in-Hand-Performance eine Ausgabe von „SOS – Handwerker in Not“, die dem Moderator und Heimlich-Schrauber Daniel Hartwich so weh tut, dass er einschreiten muss.

Dschungelcamp 2020 schickt Kirchberger und Prince Damien auf Montage

„Ich würde ihm an deiner Stelle erklären, was das richtige Werkzeug ist!“, will Hartwich Kirchberger in Punkto Schraubschlüsseloptik coachen (Zauberwort: Inbus). „Ein runder Kreis, ein einfacher runder Kreis“, entgegnet eine Diva auf vier Beinen.

Dann wird so lange Sechseck zu Achteck gemacht, bis auch Reptilienfreund Prince Damien („Wasseragamen! Die wollte ich unbedingt sehen, ihr erfüllt mir einen Traum!“) sich irgendwann eingesteht: „Ich bin in der Hölle gerade“.

Ein Stern wird es am Ende – damit ist zumindest die Erwartung von Trödelprofi Markus Reinecke erfüllt („Einen Stern bekommt doch jeder, oder?“). „Ist es zu klein gewesen“? versucht der Prinz die Fehlerquelle seiner Auftragsarbeit zu erörtern: „Zu falsch!!!“ plärrt Kirchberger. Immerhin findet der Prinz aufbauende Worte: „Sonja, wir haben es geschafft, äh, probiert“.

So lief der zehnte Tag im Dschungelcamp So lief der zehnte Tag im Dschungelcamp Tag 10 im Dschungelcamp – und tatsächlich erzählt auch Anastasiya Avilova (links) mal etwas von sich. „Ich hatte von 16 bis 19 einen so schlimmen Freund, der hat mir so viele Komplexe gemacht“, offenbart das Model. „Das war keine Liebe, das war Abhängigkeit. Das war Horror pur." Danni Büchner spendet offene Ohren und Trost. (Weitere Infos, Bilder und Videos aus dem Dschungelcamp gibt es bei TVNOW auf tvnow.de) Foto: TVNOW Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

So lief der zehnte Tag im Dschungelcamp Sonja Zietlow und Daniel Hartwich verkünden den Campern die Entscheidung der Zuschauer über den nächsten Abschied aus dem Camp.. Foto: TVNOW Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

So lief der zehnte Tag im Dschungelcamp Toni Trips muss das Camp verlassen – und wird unter anderem von Prince Damien geherzt. Foto: TVNOW Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

So lief der zehnte Tag im Dschungelcamp Ein letztes Winken in die Runde – dann geht’s für Toni zurück in die Zivilisation. Foto: TVNOW Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

So lief der zehnte Tag im Dschungelcamp Im Hotel lässt sich Toni von ihrem besten Freund Marco zuerst die Haare schneiden und stylen. Foto: TVNOW Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

So lief der zehnte Tag im Dschungelcamp Teamchefin Elena Miras hat schlechte Nachrichten für Sonja Kirchberger und Prince Damien: Die beiden müssen in die Dschungelprüfung Foto: TVNOW Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

So lief der zehnte Tag im Dschungelcamp Wirklich schlimm scheinen Sonja und Prince Damien die nahende Prüfung nicht zu finden. Foto: TVNOW Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

So lief der zehnte Tag im Dschungelcamp Elena wünscht Sonja viel Erfolg für die Prüfung. Foto: TVNOW Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

So lief der zehnte Tag im Dschungelcamp Markus Reinecke baut vor der Prüfung Druck auf: „Ein Stern bekommt doch jeder, oder?" Sonja hält dagegen: „Du baust einen Druck auf, der ist gigantisch. Das ist nicht fair!“ Foto: TVNOW Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

So lief der zehnte Tag im Dschungelcamp Elena Miras pflichtet Sonja bei: „Niemand soll mit Druck an diese Prüfung gehen. Wenn es nicht geht, geht’s nicht.“ Foto: TVNOW Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

So lief der zehnte Tag im Dschungelcamp Sonja und Markus, der zuvor acht Sterne in seiner Prüfung geholt hatte, diskutieren über Sinn und Unsinn von Forderungen an Prüflinge. Foto: TVNOW Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

So lief der zehnte Tag im Dschungelcamp Dr. Bob erklärt Sonja und Prince Damien die Prüfung mit dem schönen Titel „Hör mal, wie behämmert!“ In einem Tunnel, in den Sonja kriechen muss, befinden sich alle Sterne – aber auch Echsen, Krokodile, Schlangen und ein Waran. Jeder Stern ist festgeschraubt. Die passenden Werkzeuge zum Schrauben liegen im zweiten Tunnel, in dem sich Prince Damien gemeinsam mit Krabben, Spinnen, Ameisen und Co. befindet. Mit Walkie-Talkies müssen sich die beiden Stars untereinander verständigen. Foto: TVNOW Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

So lief der zehnte Tag im Dschungelcamp Zwischenfazit von Prince Damien: „Ich bin in der Hölle gerade.“ Foto: TVNOW Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

So lief der zehnte Tag im Dschungelcamp Auch bei Sonja läuft es nicht wirklich rund. „Das ist so schwer Leute“, stöhnt die Schauspielerin. Foto: TVNOW Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

So lief der zehnte Tag im Dschungelcamp Ernüchtert steigen die beiden aus ihren Tunneln. Sie konnten nur einen Stern ergattern. Foto: TVNOW Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

So lief der zehnte Tag im Dschungelcamp Auf dem Rückweg ins Camp sind Sonja und Prince Damien sehr geknickt. Mit einem Stern machen sie sich keine Freunde, so ihre Vorahnung. Foto: TVNOW Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

So lief der zehnte Tag im Dschungelcamp Als Sven Ottke hört, dass Sonja und Prince Damien nur einen Stern aus der Prüfung mitgebracht haben, vergeht ihm alles Fröhliche im Gesicht. Foto: TVNOW Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

So lief der zehnte Tag im Dschungelcamp Auch Danni Büchner ist nicht gerade erfreut über die Ausbeute ihrer Camper-Kollegen bei der Dschungelprüfung. Foto: TVNOW Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

So lief der zehnte Tag im Dschungelcamp Elena Miras hat andere Sorgen als den Erfolg bei Dschungelprüfungen. Sie denkt an Abschied aus dem Camp. Foto: TVNOW Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

So lief der zehnte Tag im Dschungelcamp Elena hadert mit sich und dem Camp. Dieses Mal ist von Sonja Kirchberger aber kaum eine Reaktion zu bekommen. Foto: TVNOW Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

So lief der zehnte Tag im Dschungelcamp Prince Damien bemerkt als einziger, dass es Elena nicht gut geht. Die beiden suchen sich ein ruhiges Plätzchen zum Reden. Foto: TVNOW Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

So lief der zehnte Tag im Dschungelcamp Im Dschungeltelefon gibt Elena ihre Sorgen preis: „Mein Körper sagt mir, dass ich gehen will, dass ich nicht mehr kann. Ich bin erschöpft und müde. Ich versuche, die anderen zu motivieren, bin aber selbst nicht motiviert.“ Foto: TVNOW Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Dschungelcamp 2020: Anastasiya erzählt von Misshandlung

Dschungelcamperin Elena Miras fragt sich inzwischen, ob es nicht besser wäre, dass Projekt Dschungelcamp zu beenden. Foto: TVNOW

Und sonst? Auch an Tag zehn im Dschungelcamp 2020 sind noch nicht alle Geheimnisse ausgeplaudert. Playmate Anastasiya Avilova, die das Camp bisher mit einem Schweigekloster verwechselt hat, nutzt ihre fünf Sendeminuten: Als Teenager wurde sie von ihrem Ex misshandelt („Am Ende durfte ich keine Röcke tragen, mich nicht schminken. Er hat mich auch geschlagen“), in Folge dessen habe sie unter Bulimie gelitten, sich hässlich und dick gefühlt.

Durch den IBES-Fleischwolf gedreht, bedeutet das: Frauen, Hände weg von toxischen Typen. Über ihren aktuellen Beziehungsstatus spricht die 31-Jährige übrigens wie über einen Entsafter: „Ich suche jetzt wieder – aber die Qualität wird besser. Ich möchte keine Abfälle mehr.“

Warum Elena Miras will aus dem Dschungelcamp raus will

Außerdem will wieder jemand freiwillig das Camp verlassen. Diesmal ist es Trash-TV-Wiederholungstäterin Elena Miras, die müde ist und ihre Tochter vermisst.

Das Leid der jungen Mutter kann Camp-Flummi und „Motivations-Prinz“ Damien vorübergehend lindern – dafür muss der werte Zuschauer zehn Minuten komprimierter Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung aushalten. Tipp: Beim nächsten Mal einfach auf stumm schalten.

Die Zuschauerentscheidung: Wer muss gehen?

Toni Trips musste das Camp verlassen und versbschiedete sich von Prince Damien. Foto: TVNOW

Wer noch immer nicht eingeschlafen ist, den erwartet zur Belohnung eine Enttäuschung. Nachdem zuletzt DSDS-Elfte Toni Trips (für Dr. Kirchberger eine „ganz tolle, interessante Frau“, für die beiden Testosteron-Bullen, Ex-Boxer Sven Ottke und RTL-Trödler Markus Reinecke „’ne verrückte süße Maus“, „klein, niedlich, süß“) das Camp verlassen hat, muss an Tag zehn niemand gehen. Zu verdanken ist das Ex-Minister Günther Krause, der als graumelierte Hülle seiner Selbst nach nur einer Nacht angeschlagen aus dem Camp taumelte.

Halt! Eine gute Nachricht gibt es doch: Sonja hat versprochen, nach IBES einen Handwerkerkurs zu belegen. Prince Damien, munkelt man, verzichtet auch in Zukunft auf den Titel des Werkel-Königs.

