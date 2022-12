So funktioniert die ARD

So funktioniert die ARD

Fernsehen Fernsehprogramm am 15.12.: Heute Abend um 20.15 Uhr im TV

Berlin. Das aktuelle Fernsehprogramm: Was läuft heute am 15. Dezember 2022 um 20.15 Uhr im TV? Die Highlights zur Prime-Time im Überblick.

Je ungemütlicher es draußen wird, desto mehr Zeit verbringen Menschen in ihren gemütlichen vier Wänden. Vor allem zur kalten Jahreszeit schätzen Zuschauerinnen und Zuschauer ein gutes Fernsehprogramm. Besonders beliebt ist dabei das Programm zur Prime-Time um 20.15 Uhr. Dann zeigen viele TV-Sender ihre Highlights. Was heute am 15. Dezember um Viertel nach acht läuft, lesen Sie hier.

Lesen Sie auch: Aschenbrödel und Co.: Weihnachtsfilme im TV – Alle Termine

Fernsehprogramm am 15. Dezember: Heute um 20.15 Uhr bei ARD und ZDF

Die meistgesehenen TV-Sender in Deutschland sind unangefochten die öffentlich-rechtlichen Programme Das Erste (produziert von der ARD) und ZDF. In unserer Tabelle sehen Sie, was dort heute Abend um 20.15 Uhr läuft.

TV-Sender Format Das Erste Seeland - Ein Krimi vom Bodensee ZDF Markus Lanz - Das Jahr 2022 BR quer - durch die Woche mit Christoph Süß HR alles wissen - Das Wissensmagazin MDR Die besten Weihnachtshits aller Zeiten NDR mareTV - El Hierro - Kanareninsel mit Seele (Reportage) RBB Lara (Drama) SWR Zur Sache Rheinland-Pfalz! (Politikmagazin) WDR Mitternachtssonne und Polarnacht - Skandinaviens wilder Norden (Doku)

Das Erste zeigt heute um 20.15 Uhr einen Krimi: "Seeland - Ein Krimi vom Bodensee" läuft zeitgleich mit dem Jahresrückblick von Markus Lanz, der auf ZDF ausgetrahlt wird.

Heute (15.12.) Abend um 20.15 Uhr im TV: Das läuft bei RTL, Sat.1, ProSieben und Co.

Neben den öffentlich-rechtlichen TV-Sendern gibt es eine große private Konkurrenz. Was RTL, Sat.1, ProSieben und Co. heute um 20.15 Uhr zeigen, sehen Sie hier.

TV-Sender Format RTL LEGO Masters - Winterchampion (Wettkampf) Sat.1 Geh aufs Ganze! (Spielshow) ProSieben Schlag den Besten (Wettkampf) RTL II Hartes Deutschland - Leben im Brennpunkt (Reportage) Kabel eins Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf! (Show) Vox Santa Clause - Eine schöne Bescherung (Film) Sixx Elementary (Serie)

Der Donnerstagabend wird auf gleich drei Sendern von TV-Wettkämpfen dominiert: So zeigt RTL zeigt heute die "Lego Masters"-Show, und auch auf Sat.1 und ProSieben laufen mit "Geh aufs Ganze! " und " Schlag den Besten" Spielshows. Auf weiteren Sendern erwartet Zuschauerinnen und Zuschauer ein bunter Mix aus Reportagen, Filmen und Serien. (fmg)