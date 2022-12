So funktioniert die ARD

Fernsehen Fernsehprogramm am 21.12.: Heute Abend um 20.15 Uhr im TV

Berlin. Das aktuelle Fernsehprogramm: Was läuft heute am 21. Dezember 2022 um 20.15 Uhr im TV? Die Highlights zur Prime-Time im Überblick.

Weihnachten und Silvester rücken immer näher: Das spiegelt auch nicht zuletzt das aktuelle Fernsehprogramm wider. Wo man auch hinschaut, werden Jahresrückblicke oder Weihnachtsklassiker ausgestrahlt, vor allem zur Prime-Time um 20.15 Uhr. Dann zeigen viele TV-Sender ihre Highlights. Was heute am 21. Dezember um Viertel nach acht läuft, lesen Sie hier.

Fernsehprogramm am 21. Dezember: Heute um 20.15 Uhr bei ARD und ZDF

Die meistgesehenen TV-Sender in Deutschland sind unangefochten die öffentlich-rechtlichen Programme Das Erste (produziert von der ARD) und ZDF. In unserer Tabelle sehen Sie, was dort heute Abend um 20.15 Uhr läuft.

TV-Sender Format Das Erste Nord bei Nordwest (Krimireihe) ZDF Erzgebirgskrimi - Ein Mord zu Weihachten(Krimireihe) BR Das Adventsfest der 100.000 Lichter - präsentiert von Florian Silbereisen (Schlagershow) HR Diebe, Raser und Vermisste: Einsatz im Polizeihubschrauber (Doku) MDR Das Adventsfest der 100.000 Lichter - präsentiert von Florian Silbereisen (Schlagershow) NDR Rund um den Mont Blanc - Mit dem Zug durch die Savoyer Alpen (Doku) RBB Weihnachten in Berlin und Brandenburg (Doku) SWR Sagenhafte Weihnachtszeit - Wu es Raachermannel nabelt (Reportage) WDR Markt (Verbrauchermagazin)

Zuschauerinnen und Zuschauer erwartet am Mittwoch ein ausgewogenes öffentlich-rechtliches Programm aus Krimiserien auf dem Ersten und ZDF, eine Schlagershow und zudem Dokus sowie eine Reportage und ein Magazin. Das Top-Thema hier: selbstverständlich Weihnachten.

Heute (21.12.) Abend um 20.15 Uhr im TV: Das läuft bei RTL, Sat.1, ProSieben und Co.

Neben den öffentlich-rechtlichen TV-Sendern gibt es eine große private Konkurrenz. Was RTL, Sat.1, ProSieben und Co. heute um 20.15 Uhr zeigen, sehen Sie hier.

TV-Sender Format RTL Das Haus der Träume (Historiendramaserie) Sat.1 Der SAT.1-Jahresrückblick mit Jörg Pilawa ProSieben TV total (Comedyshow) RTL II Liebe braucht keine Ferien (Liebeskomödie) Kabel eins Der gestiefelte Kater (Animation) Vox Santa Clause 2 - Eine noch schönere Bescherung(Komödie) Sixx Grey’s Anatomy (Krankenhausserie)

Auch die privaten Sender bieten Zuschauerinnen und Zuschauern am Mittwochabend einiges: Ob Weihnachtsfilme, einen Jahresrückblick, eine Comedyshow oder Serien, auf RTL, RTL II, Kabel eins, Vox, Sixx, ProSieben und Sat.1 wird jeder gut unterhalten.