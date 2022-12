So funktioniert die ARD

Fernsehen Fernsehprogramm heute Abend: Am 22.12. um 20.15 Uhr im TV

Berlin. Das Fernsehprogramm für heute Abend: Was läuft am 22. Dezember 2022 um 20.15 Uhr im TV? Alle Highlights zur Prime-Time im Überblick.

Kurz vor Weihnachten setzen die Fernsehsender in Deutschland auf verschiedene Highlights. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Spielfilmen und Show – für Wissenshungrige gibt es aber auch Dokus und Magazine. Was heute Abend (22. Dezember) um 20.15 Uhr im TV läuft, haben wir für Sie zusammengefasst: Das ist das aktuelle Fernsehprogramm.

Fernsehprogramm am 22. Dezember: Heute um 20.15 Uhr bei ARD und ZDF

Die meistgesehenen TV-Sender in Deutschland sind unangefochten die öffentlich-rechtlichen Programme Das Erste (produziert von der ARD) und ZDF. In unserer Tabelle sehen Sie, was dort heute Abend um 20.15 Uhr läuft.

TV-Sender Format Das Erste Wolfsland – 20 Stunden (TV-Krimi) ZDF Jumanji – The Next Level (Film) BR quer spezial – Der satirische Jahresrückblick (Magazin) HR alles wissen (Magazin) MDR Wenn Engel jubilieren (Show) NDR Länder – Menschen – Abenteuer (Doku) RBB Bandidas (Film) SWR Sag die Wahrheit – Bye bye Ursula! (Quiz) WDR Der Westen hilft – Die WDR-Spendenshow (Show)

Sowohl Das Erste als auch das ZDF setzen heute Abend auf Spielfilme. Der Unterschied könnte dabei aber nicht größer sein: Während im Ersten der deutsche Krimi "Wolfsland – 20 Stunden" läuft, sendet das ZDF das US-Fantasy-Abenteuer "Jumanji – The Next Level". Der Westdeutsche Rundfunk (WDR) hofft dagegen bei seiner jährlichen Spendengala auf Unterstützung.

Heute (22.12.) Abend um 20.15 Uhr im TV: Das läuft bei RTL, Sat.1, ProSieben und Co.

Neben den öffentlich-rechtlichen TV-Sendern gibt es eine große private Konkurrenz. Was RTL, Sat.1, ProSieben und Co. heute um 20.15 Uhr zeigen, sehen Sie hier.

TV-Sender Format RTL LEGO Masters – Winterchampion (Show) Sat.1 Geh aufs Ganze! (Show) ProSieben 30 Jahre Quatsch Comedy Club – Legends of Quatsch (Comedy) RTL II Schöne Bescherung (Film) Kabel eins Shrek der Dritte (Film) Vox Santa Clause 3 – Eine frostige Bescherung (Film) Sixx Alle Jahre wieder – Weihnachten mit den Coopers (Film)

Bei den großen privaten TV-Sendern haben Zuschauerinnen und Zuschauer am 22. Dezember die Auswahl zwischen verschiedenen Shows und gleich drei Weihnachtsfilmen. Den einzigen Spielfilm ohne Weihnachtsbezug sendet Kabel eins mit "Shrek der Dritte". ProSieben feiert derweil "30 Jahre Quatsch Comedy Club". (nfz)