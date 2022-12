So funktioniert die ARD

So funktioniert die ARD

Bühnenshow Komiker Kurt Krömer kündigt nächsten radikalen Schritt an

Berlin. Kurt Krömer geht – und zwar richtig. Der Berliner will nicht nur die RBB-Sendung "Chez Krömer" aufgeben. Was der Comedian jetzt plant.

Damit kokettiert hat er oft, auch auf der Bühne: Mit Aufhören. Aus. Vorbei. "Jetzt lebst du von deinem Ersparten." Nachdem schon seine TV-Show eingestellt wird, will Comedian Alexander Bojcan künftig auch keine Bühnenshows mehr machen. Besser gesagt: pausieren.

Lesen Sie auch: Absetzung von „Chez Krömer“: Diese Fehler machte Kurt Krömer

Alexander wer? Die meisten kennen Bojcan als Kurt Krömer. Seine preisgekrönte Fernsehshow "Chez Krömer", mehr Verhör als Talk – unverblümt, respektlos, schnoddrig – wurde mehrfach preisgekrönt. Ihr Ende nach sieben Staffeln und 41 Folgen ist ein harter Schlag für die Fans, zumal es völlig überraschend kommt.

Krömer: Pause kommt nach 25 Jahren "auf Tour"

Auch ein Abgang will gekonnt sein. Seinen Abgang inszenierte Krömer am Dienstagabend stilgerecht auf der Bühne der ausverkauften Hamburger Laeiszhalle: "Leute, das ist jetzt, glaube ich, die 24. von 63 Shows dieser Tour", rief er dem Publikum zu, "die geht bis 3. Juni nächsten Jahres. Und dann höre ich auf. Ich war 25 Jahre auf Tour und habe nie eine Pause gehabt."

Es ist eine Zäsur, ein harter Schnitt, den er aber gebraucht hat. Dass das Hamsterrad "Chez Krömer" zum Stehen kommt, kommentierte der Comedian so: "Das Böse gibt’s in meinem Leben nicht mehr." So gesehen,kommt das Beste zum Schluss. (fmg)

Dieser Artikel erschien zuerst auf morgenpost.de.