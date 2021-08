Die erste Staffel von „LOL – Last One Laughing“ ist die meistgesehene Serie bei Amazon Prime. Damit war schon früh klar, dass es eine zweite Staffel geben wird. Wann es soweit ist und welche Promis mit dabei sind, zeigt das Video.

"LOL": Die zweite Staffel in den Startlöchern

"LOL": Die zweite Staffel in den Startlöchern

Comedy-Serie "Last One Laughing": Starttermin der neuen Staffel bekannt

Berlin Das Erfolgsformat "Last One Laughing" geht in Runde Zwei. Auch die neue Staffel erscheint bei Amazon Prime. Lesen Sie, wann es losgeht.

Das Konzept der Comedy-Serie "LOL: Last One Laughing" ist einfach, aber erfolgreich: Zehn Comedians verbringen sechs Stunden in einem Raum. Ihr Ziel ist es, die anderen zum Lachen zu bringen - ohne dabei selbst zu lachen. Wer zuletzt übrig ist, gewinnt.

Die erste Staffel der von Michael "Bully" Herbig moderierten deutschen Adaption des Formats war erfolgreich - laut Amazon sogar der meistgesehene Titel aller Zeiten bei Prime Video in Deutschland.

"LOL: Last One Laughing": "Bully" moderiert auch Staffel 2

Wegen des Erfolgs musste also schnell eine zweite Staffel her. Und die erscheint am 1. Oktober auf Amazon Prime und besteht wie ihre Vorgängerin aus sechs Folgen.

Auch dieses mal moderiert "Bully" den Komiker-Klamauk. Dabei kehren nur einige der Comedians, die in der ersten Staffel dabei waren, zurück - nämlich Anke Engelke, Max Giermann und Kurt Krömer.

Die neuen Comedians bei "LOL: Last One Laughing" sind:

Bastian Pastewka

Klaas Heufer-Umlauf

Annette Frier

Martina Hill

Larissa Rieß

Tommi Schmitt

Tahnee

Lesen Sie hier: Barbara Schöneberger über "LOL: Last One Laughing"

(fmg)