Berlin/Halle. Wolfgang Winkler war in den vergangenen Jahren wohl eines der bekanntesten Gesichter in TV-Krimis. Nun ist er mit 76 Jahren gestorben.

„Polizeiruf“-Ermittler und „Rentnercop“ Winkler ist tot

Der Schauspieler Wolfgang Winkler ist im Alter von 76 Jahren gestorben. Sein langjähriger Wegbebleiter Jaecki Schwarz bestätigte den Tod des früheren „Polizeiruf“-Kommissars am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur. Winklers Familie habe ihn kurz nach dem Tod informiert, so Schwarz.

Winkler spielte an der Seite von Jaecki Schwarz Jahre lang im „Polizeiruf 110“ das Ermittlerduo Herbert Schneider und Herbert Schmücke. Von Halle aus ermittelten die beiden in 50 Fällen – bis zum Ende des Duos im Jahr 2013.

Wolfgang Winkler und Tilo Prückner als „Rentercops“ (Archivfoto). Foto: ARD

Nach dem Aus im „Polizeiruf“ blieb Wolfgang Winkler dem Krimi jedoch treu. Als „Rentercop“ löste er im ARD-Vorabendprogramm unter anderem mit Tilo Prückner Fälle.

Wolfgang Winkler gestorben: MDR zeigt noch einmal „Polizeiruf 110“ mit ihm

Der Mitteldeutsche Rundfunk kündigte an, in Gedenken an den Schauspieler das Programm zu ändern. Am Montagabend soll im MDR noch einmal ein „Polizeiruf“ mit Schwarz und Winkler gezeigt werden, sagte eine Sprecherin.

Der gebürtige Görlitzer Winkler lebte zuletzt in Berlin. Neben seinen TV-Rollen spielte er auch Theater. So war er unter anderem in Halle engagiert. Der dortige Schauspielintendant Matthias Brenner reagierte betroffen auf Winklers Tod. Er habe gewusst, dass sein Freund Winkler sehr krank gewesen sei, sagte Brenner am Sonntag. (dpa/ac)