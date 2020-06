Viele Fußball-Fans haben sich auf diesen Moment gefreut: Der Ball rollt wieder. Wegen der Corona-Maßnahmen finden die Spiele der Bundesliga allerdings ohne Publikum im Stadion statt. Bei der Partie Union Berlin gegen Bayern München haben es sich einige Fans jedoch nicht nehmen lassen, vor dem Stadion An der Alten Försterei in Berlin zu warten.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Sat.1 kauft überraschend Live-Rechte für Bundesliga-Spiele

Sat.1 hat bei der Medienrechte-Auktion der Fußball-Bundesliga überraschend ein Live-Rechtepaket erworben

Offiziell verkündet werden die Ergebnisse der Auktion von der Deutschen Fußball Liga (DFL) an diesem Montag nach der Mitgliederversammlung um 13.30 Uhr

Amazon hat sich wie die Telekom zurückgehalten und keines der insgesamt sieben audiovisuellen Live-Rechtepakete gekauft

Ob die Bundesliga in der kommenden Saison wieder Fans in den Stadien haben wird, ist angesichts der Corona-Krise noch immer unklar. Fußballfans, die die Spiele im TV sehen, können sich aber bereits jetzt auf eine Neuerung einstellen.

So hat Sat.1 bei der Auktion der Fußball-Bundesliga überraschend ein Live-Rechtepaket erworben. Der TV-Sender darf nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur von 2021 an pro Saison neun Spiele im Free-TV zeigen.

Diese Bundesliga-Spiele laufen 2021 bei Sat.1

Zu den Begegnungen gehören:

der Supercup

Erstliga-Partien am 1., 17. und 18. Spieltag

vier Relegationsspiele

das Auftaktspiel der 2. Bundesliga

Offiziell verkündet werden die Ergebnisse der Medienrechte-Auktion von der Deutschen Fußball Liga (DFL) an diesem Montag nach der Mitgliederversammlung (13.30 Uhr) der 36 Profivereine. Dort erfahren die Clubs, was die Medienunternehmen in den vier Spielzeiten von 2021/2022 an ausgeben, um bewegte Bilder zu zeigen.

Die bisher letzte Auktion erbrachte 4,64 Milliarden Euro für vier Spielzeiten. Eine erneute Steigerung von mehr als 80 Prozent, so wie bei der Ausschreibung vor vier Jahren, gilt als äußerst unwahrscheinlich.

Sky und DAZN zeigen 2021 wieder Bundesligaspiele

200 Live-Spiele laufen nach dpa-Informationen von 2021 an bei Sky, 106 Partien bei DAZN. Auch die Traditionssendungen „Sportschau“ und „Aktuelles Sportstudio“ zeigen demnach bis 2025 Zusammenfassungen. ARD und ZDF haben sich entsprechende Rechtepakete gesichert.

Der im Vorfeld als aussichtsreicher Kandidat gehandelte Onlinehändler Amazon hat sich wie die Telekom zurückgehalten und keines der insgesamt sieben audiovisuellen Live-Rechtepakete gekauft.

Bundesinnenminister Horst Seehofer hatte im Interview mit unserer Redaktion dafür ausgesprochen, in der neuen Saison wieder Publikum in die Stadien zu lassen. „Nicht sofort, nicht wie vor dem Corona-Ausbruch, aber mit reduzierten Zuschauerzahlen und so, dass die Abstände zwischen den Stadionbesuchern eingehalten werden“, sagte er im Gespräch.

(dpa/jha)