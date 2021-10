Berlin. Die Coaches bei „The Voice of Germany“ tragen immer dieselben Outfits. Das steckt hinter der Klamotten-Wahl von Mark Forster und Co.

Es ist eine der beliebtesten Sendungen im deutschen Fernsehen: „The Voice of Germany.“ Auch in diesem Jahr sind die Jury-Sessel mit Nico Santos, Mark Forster, Sarah Connor und Johannes Oerding hochkarätig besetzt.

Aber können sich die Stars keine Klamotten leisten? Aufmerksamen Zuschauern fällt schnell auf, dass die Coaches bei „The Voice of Germany“ in allen Folgen der Blind Auditions dieselben Outfits tragen. Das war auch schon in allen vorherigen „The Voice“-Staffeln so.

Gute Woche-Newsletter Alles Gute aus Thüringen in einem Newsletter - jede Woche gute Nachrichten E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Im Kampf um die Talente zeigt Sarah Connor vollen Körpereinsatz gegen Johannes Oerding. Der kopiert in der Show einfach die Strategie seiner Konkurrentin. Foto: Christoph Assmann / ProSiebenSAT.1

„The Voice of Germany“: Warum die Coaches immer dieselben Outfits tragen

Die Antwort, warum die Coaches immer dieselben Outfits tragen, ist simpel. Nein, sie wollen nicht jedes Mal ihre Lieblingsklamotte tragen. Und nein, sie sind auch keine Menschen mit mangelndem Sauberkeitsbedürfnis. Es ist ganz einfach von Produktionsseite vorgegeben.

So können die Auftritte in x-beliebiger Reihenfolge aneinandergeschnitten werden. Ist Ihnen schon mal aufgefallen, dass in einer Sendung immer mindestens zwei bis drei Kandidaten weiterkommen und dann erst ein Talent rausfliegt? Nie fliegen zwei hintereinander raus. Zufall?

Nein. Die Blind-Auditions wurden vom 25. bis 30. Juni in den Studios in Berlin Adlershof aufgezeichnet. In der Regel finden pro Tag zwei Shows (ca. dreieinhalb Stunden) mit zehn bis 15 Talenten statt. Insgesamt schaffen es jährlich etwa 150 Talente in die Blind Auditions. Nur rund zwei Drittel davon werden letztlich im Fernsehen gezeigt.

The Voice: Nicht nur die Coaches tragen dieselben Outfits

Ein weiteres kleines Geheimnis: Nicht nur die Coaches tragen sechs Tage lang die gleichen Klamotten. Auch die Talente drehen mehrere Tage in ihren Show-Outfits.

Denn die Sequenzen kurz vor dem Auftritt, in denen Familie und Freunde vorgestellt werden, das Talent nochmal einzeln interviewt wird, der Gang zur Bühne gezeigt wird – all dies wird bereits vorab gedreht. Sonst wären zwei Show-Drehs pro Tag nicht zu bewältigen.

Deshalb also sieht man Sarah Connor aktuell immer donnerstags und sonntags im blauen Glitzerkleid und Nico Santos in seinem seltsamen roten Hemd.

„The Voice of Germany“: So liefen die letzten Sendungen