Berlin. Jeden Sonntag präsentiert Andrea Kiewel den ZDF-Fernsehgarten. Am 4. September wird die Show besonders groß: Diese Stars treten auf.

In den Sommermonaten lädt Moderatorin Andrea "Kiwi" Kiewel jeden Sonntag zahlreiche Musikgäste und Zuschauende in den ZDF-Fernsehgarten ein. Die Show ist eines der populärsten Formate des ZDF, bis zu zwei Millionen Menschen schauen sich die Musiksendung im Fernsehen an. Vor Ort sitzen rund 6000 Personen im Publikum.

An diesem Sonntag gibt es einen Grund zum Feiern, denn am 4. September steht die Sendung unter einem besonderen Motto: Für die Show "Goldene Kultschlager" kündigt das ZDF ein "großes Staraufgebot" und bekannte Schlagerlegenden an. Diese Künstler und Künstlerinnen treten am Sonntag live in Mainz auf.

Infos zum ZDF-Fernsehgarten am 4. September

Der ZDF-Fernsehgarten hat jeden Sonntag ein anderes Motto. Am 4. September feiert die Sendung "Goldene Kultschlager". Passend dazu präsentiert das ZDF eine große Auswahl an Kult-Sängern und -Sängerinnen. Das sind die Gäste der Show:

Wencke Myhre

Katja Ebstein

Bernhard Brink

Angelika Milster

Cindy Berger

Wolfgang Ziegler

Ireen Sheer

G.G. Anderson

Martin Mann

Dorthe Kollo

Gerd Christian

Hans Klok

Cynthia Barcomi

ZDF-Fernsehgarten: Das sind die Sendetermine 2022

Im Sommer läuft der ZDF-Fernsehgarten immer sonntags um 12 Uhr im Programm. In den anderen Jahreszeiten sendet das ZDF spezielle Shows, etwa in der Adventszeit. Nur wenn der Sender andere aktuelle Events, etwa Sportveranstaltungen überträgt, fällt die Musikshow aus. Die Fernsehgarten-Saison 2022 startete am 8. Mai.

Das sind alle vergangenen und noch anstehenden Sendetermine für das Jahr 2022:

8. Mai 2022: Saison-Auftakt

15. Mai 2022: "Bella Italia"

22. Mai 2022: "Einfach tierisch"

29. Mai 2022: "Garten Games"

5. Juni 2022: "Trau Dich"

12. Juni 2022: "600 Folgen Fernsehgarten"

19. Juni 2022: "Discofox meets Jahrmarkt"

3. Juli 2022: "Musikquiz"

10. Juli 2022: "Schlager-Aufschlag"

17. Juli 2022: "Sommerparty"

24. Juli 2022: "Menschenskinder"

31. Juli 2022: "Mallorca vs. Oktoberfest"

28. August 2022: "Rock im Garten"

4. September 2022: "Kultschlager"

11. September 2022: "Flohmarkt"

25. September 2022: "Schlagerparty zum Saisonfinale"

ZDF-Fernsehgarten im Livestream und in der Mediathek

Doch auch wer es nicht geschafft hat, sich alle Sendungen im Fernsehen oder gar live anzuschauen, kann das nachholen: Auf der Webseite des ZDF findet sie Show im Livestream statt, zudem können sich Musikfans ältere Folgen immer wieder in der Mediathek anschauen.

Andrea "Kiwi" Kiewel moderiert den ZDF-Fernsehgarten Foto: ZDF / Ralph Orlowski

Live im ZDF-Fernsehgarten: So kommen Sie an Tickets

Auf dem ZDF-Gelände in Mainz können bis zu 6000 Menschen im Publikum sitzen und sich den Fernsehgarten und Andrea Kiewels Moderation live vor Ort anschauen. Karten dafür verkauft das ZDF online im ZDF-Ticketservice.

Fernsehsendung ZDF-Fernsehgarten TV-Sender ZDF Läuft seit 1986 Genre Unterhaltungsshow Moderation Andrea "Kiwi" Kiewel

Ein Stehplatz kostet dort zehn Euro, ein Sitzplatz auf der Tribüne 20 Euro. Ein Sitzplatz an einem Tisch kostet für den ZDF-Fernsehgarten 25 Euro pro Person. Wie das ZDF mitteilt, sind inzwischen alle Sitzplätze ausverkauft. Allerdings bietet der Sender hin und wieder Restplätze für einen Termin an. (fmg)

