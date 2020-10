City Skyliner: Von der Kranfirma versetzt

Eigentlich sollte der City Skyliner am Dienstag und drei Monate nach seiner Eröffnung endgültig auf dem Goetheplatz abgebaut werden und Weimar verlassen. Doch das Team um Skyliner-Chef Themas Schneider wartet 6 Uhr am Morgen vergebens: Der Kran kam nicht. Unangekündigt. Später stellte sich heraus, dass die vertraglich gebundene Firma einen mehrwöchigen Großauftrag bekommen und angenommen hat. Vertragsstrafe für das Versetzen des Skyliners ist dabei offenbar eingepreist.

Am Nachmittag soll sich nun entscheiden, ob die Skyliner GmbH den Vertragspartner noch umstimmen oder ein anderes Unternehmen binden kann. Frühestens Mittwoch könnte dann der Abbau beendet werden.

Montag, 12. Oktober, berichteten wir:

Bereits Sonntagabend hatten die Mitarbeiter mit dem Abbau der höchsten mobilen Aussichtsplattform der Welt begonnen. Dienstagabend soll die 270 Tonnen schwere Konstruktion abgebaut und auf 15 Lastzügen verstaut die Heimreise antreten. Nächster Standort soll im Advent das französische Metz sein, 70 Kilometer östlich von Saarbrücken.

Für den Familienbetrieb ist es dennoch eine Heimreise ins Ungewisse. Die Infektionszahlen in Frankreich sind hoch – Entwicklung ungewiss. Deshalb schwebt permanent das Gespenst einer Absage über der Firma. Ohnehin liegt seit März der zweite Geschäftszweig, der auf Sondermärkte und Volksfeste spezialisiert ist, brach. Über den bevorstehenden Weihnachtsmärkten liegen Hoffnung und Unsicherheit zugleich.

Deshalb hat die Firma selbst unter Corona-Bedingungen den Standort Weimar genutzt, auch wenn damit ein Verzicht auf Publikum verbunden war. Der Standort in Dresden brachte es vor zwei Jahren ohne Corona auf über 700 Gäste am Tag, ohne damit ein Spitzenergebnis zu sein. In Weimar liegt der Tagesdurchschnitt mit halbierter Kabinenbesetzung schon bei 440.

Geschäftsführer Thomas Schneider ist jedenfalls zufrieden mit dem Ergebnis. Immerhin seien trotz Pandemie stets viele Touristen in Weimar gewesen. Hinzu kamen zahlreiche Besucher aus Thüringen. Gäste aus Erfurt, Jena und Gotha habe man praktisch täglich gehabt. Als sehr konstruktiv bezeichnet der Betreiber zudem die Zusammenarbeit mit der Weimar GmbH und der Tourist-Information sowie der Weimarer Hotellerie.

Erfolgreich für Weimar war das Angebot kostenloser Fahrten für soziale Einrichtungen. Nach Angaben des Bürgermeister-Büros von Ralf Kirsten haben 31 Einrichtungen und Gruppen – von der Behindertenwerkstatt bis zum Kindergarten – das Montagsangebot angenommen. Dadurch konnten 456 Erwachsene und 293 Kinder zwischen dem 22. Juli und dem 5. Oktober aus 76 Metern Höhe kostenlos auf die Stadt blicken. Ermöglicht wurden dabei sogar 35 Anmeldungen, weil manche Einrichtung mit einem anderen Personenkreis ein zweites Mal gefahren ist. Die Stadt räumt ein: Es gingen mehr Anfragen ein, als Termine frei waren.

Als einen spürbaren Unterschied zu anderen Standorten bezeichnet Thomas Schneider die Tierfreundlichkeit in Weimar. Nirgends habe er vorab so viele Fragen nach der Möglichkeit bekommen, Hunde mit auf den City Skyliner zu nehmen.

Eine Erkenntnis nimmt Schneider ebenfalls aus Weimar mit: Er will die Kabine innen mit einer Form von Schallschutz versehen. Der Hall durch die glatten Wände und das Kabinenglas sei durch die geringere Besetzung offenbar größer gewesen als mit 60 Personen.

Letzter Akt auf dem Goetheplatz ist die Übergabe des Standortes an die Stadt. Dieser werde genau in Augenschein genommen, dokumentiert und in dem Zustand hinterlassen, wie er übernommen wurde.