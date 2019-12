Mit Bilderbüchern ins Reich der Fantasie

Sigrid Wilberg stellt sich seit zwei Jahren wöchentlich in der Grundschule Gispersleben zur Freude der Kinder als Lese-Oma ein. Darüber hinaus unterstützt sie das Kollegium bei Theaterbesuchen, Klassenfahrten, nimmt selbstredend am alljährlichen Vorlesetag teil. Zum zweiten Mal nutzte sie jetzt den Workshop von Christina Klauke aus der Stadt- und Regionalbibliothek unter dem Thema „Tausendsassa Bilderbuch“.

Das seit Ende 2013 bestehende Angebot richtet sich vor allem an Pädagogen, Sozialpädagogen, Erzieher und Hortnerinnen zur Weiterbildung, steht aber auch Lese-Omas oder Lese-Paten wie Andrea Zerull offen.„Vom Anfangen und Beenden“ lautete das Motto der jüngsten Zusammenkunft, wofür Christina Klauke über 20 Bilderbücher internationaler Autoren herausgesucht hatte.

Dabei führte die Bibliothekspädagogin ihre Zuhörer ins Reich der Fantasie. Denn am Beispiel der unglaublichen Story „Am Sonntag, als das Ei aufging“ von Lorenz Pauli und Kathrin Schärer über die Vogelmutter Minu, die ein Kätzchen ausbrütete, sollten die Teilnehmer den offen gebliebenen Ausgang der Geschichte weiterspinnen.

Was sich Kinder alles zusammenreimen

Sie selbst habe diese und ähnliche Bilderbucherzählungen in Ferienaktionen oder an Schulen zur Auswahl geboten und sei immer wieder erstaunt gewesen, was sich die Kinder da so alles zusammen reimten. Oberstes Gebot dabei sei, die Mädchen und Jungen keinesfalls auszubremsen, wenn sie ihrer Fantasie freien Lauf ließen, und sie dazu anzuregen, sich als Quintessenz wieder mehr der realen Welt zuzuwenden.

Anhand des Sachbuches „Wie man durch eine Postkarte steigt“ von Albrecht Beutelspacher und Marcus Wagner bastelten die Workshop-Teilnehmer zuvor sogenannte Möbiusbänder, die einmal in sich verdreht werden und so nur eine Kante und eine Seite aufweisen. War das vierteljährliche Angebot „Tausendsassa Bilderbuch/Kinderbuch“ anfangs nur für Kindergärtnerinnen und Kindergärtner als Anregung gedacht, meldeten sich bald darauf Lehrer und Erzieher, die ebenfalls davon profitieren wollten. Somit finden sich nun seit drei Jahren Interessenten im Haus am Domplatz ein.