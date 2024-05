Altenburg. Bei einem Unfall in Altenburg hat sich ein Auto überschlagen. Die verletzte Fahrerin konnte sich aus dem Fahrzeug befreien.

Eine 55-Jährige hat sich am Montagmorgen mit ihrem Chevrolet überschlagen. Laut Polizei war die Frau in der Remsaer Straße in Altenburg unterwegs, als sie aus bisher unbekannten Gründen nach rechts von der Straße abkam.

Die 55-Jährige konnte sich aus dem Auto befreien und wurde nur leicht verletzt. Das Auto wurde bei dem Unfall erheblich beschädigt und wurde abgeschleppt.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

