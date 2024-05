Jena. Die Polizei in Jena ermittelt wegen eines Verkehrsunfalls mit einem Kind und Einbruchs in das Stadtteilzentrum.

In der Westbahnhofstraße in Jena hat ein Autofahrer eine 14-Jährige angefahren. Laut Polizei lief die Jugendliche, ohne auf den Verkehr zu achten, über die Straße. Der 21-jährige Fahrer konnte den Zusammenstoß trotz Vollbremsung nicht verhindern. Die Teenagerin wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Ladendetektiv erwischt Dieb

Am Montagnachmittag versuchte ein 36-jähriger Mann mehrere Parfümflakons aus einer Drogerie in der Jenaer Innenstadt zu entwenden. Der Detektiv konnte den Dieb allerdings aufhalten. Obendrein beschädigte der Täter beim Versuch den Laden zu verlassen mehrere Flakons. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 300 Euro, heißt es von der Polizei.

Einbruch ins Stadtteilzentrum

In der Nacht zum Sonntag sind unbekannte Täter in die Begegnungsstätte in der Werner-Seelenbinder-Straße eingebrochen. Die Diebe entwendeten Bargeld in vierstelliger Höhe, berichtet die Polizei. Die Täter durchwühlten mehrere Räume und brachen mehrere Schränke auf, sodass auch ein erheblicher Sachschaden entstand.

