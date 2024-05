Gera. Die Polizei Gera ermittelt wegen Sachbeschädigung, eines Einbruchs in einen Keller und sucht einen Unfallfahrer. Außerdem gab es mehrere Hausdurchsuchungen.

Am Dienstagabend haben vier Männer ein Haltestellenhäuschen an der Haltestelle „Wintergarten“ in Gera beschmiert. Ein Zeuge alarmierte daraufhin die Polizei. Diese konnte die Männer im Alter zwischen 19 und 25 Jahren noch vor Ort stellen. Gegen sie wird nun wegen Sachbeschädigung ermittelt, da sie die Haltestelle laut Polizei mit grünen Stiften beschmiert und so einen Schaden im dreistelligen Bereich verursacht hatten.

Einbruch in Keller

Zwischen Montag, 9 Uhr, und Dienstag, 11.15 Uhr, brachen Unbekannte in Gera in den Keller eines Mehrfamilienhauses in der Liebesstraße ein. Wie die Polizei mitteilte, entwendeten sie dort zwei hochwertige E-Bikes im Wert von mehreren Tausend Euro. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Zwei Passagiere in Straßenbahn verletzt

Zwei Fahrgäste einer Straßenbahn sind in Gera bei einem Unfall verletzt worden. Zuvor hatte ein Fahrzeug an der Kreuzung Schleizer Straße/Nürnberger Straße die Vorfahrt der Tram missachtet, wie die Polizei mitteilte. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, leitete der Straßenbahnfahrer eine Gefahrenbremsung ein, wodurch die beiden Insassen stürzten und sich dabei Verletzungen zuzogen. Der unbekannte Fahrer entfernte sich hingegen pflichtwidrig vom Unfallort. Die Polizei ermittelt zum konkreten Unfallgeschehen und sucht unter Angabe der Bezugsnummer 0117479/2024 nach Hinweisen zu dem bislang unbekannten Fahrzeug und dessen Fahrer.

Autofahrer „post“ vor Polizei

Am Dienstagabend wurde die Polizei auf einen 24-jährigen Seat-Fahrer aufmerksam, der gegen 18.52 Uhr mit seinem Fahrzeug am Kreisverkehr „Beerweinschänke“ mit quietschenden Rädern und qualmendem Auspuff seine Runden drehte, wofür ihm bereits ein Bußgeld von 80 Euro wegen Posens winkte. Beim anschließenden Verlassen des Kreisverkehrs überholte er zudem einen Pkw verbotswidrig rechts und beschleunigte auf seiner Fahrt Richtung Gera auf 95 km/h direkt vor dem Videowagen der Polizei. Dafür droht ihm ein Bußgeld in Höhe von 520 Euro und ein einmonatiges Fahrverbot. Zudem muss der 24-Jährige mit seinem Seat aufgrund von festgestellten Mängeln zum Tüv.

Kripo führt Durchsuchungen durch

Die Kriminalpolizei Gera führte am Dienstagnachmittag mehrere Hausdurchsuchungen durch. Laut Polizei wurden insgesamt drei Objekte in der Gagarinstraße, der Brauereistraße und am Ziegelberg mit Unterstützung von Einsatzkräften der Landespolizeiinspektion Saalfeld durchsucht. Es habe sich dabei um zwei Wohnungen und ein Lebensmittelgeschäft gehandelt. Zivilbeamte nahmen demnach die beiden Hauptverdächtigen in einem Auto in der Siemensstraße fest. Die Polizei beschlagnahmte im Rahmen der Durchsuchungsmaßnahmen diverse Betäubungsmittel in nicht geringer Menge. Zwei Männer im Alter von 34 und 38 Jahren seien vorläufig festgenommen worden. Die Ermittlungen dauern an.

Einbruch in Imbiss

Ein Imbissstand auf einem Baumarktparkplatz am Elsterdamm geriet ins Visier eines Unbekannten. Der Verkaufswagen wurde laut Polizei gewaltsam aufgebrochen und daraus ein Starkstromkabel entwendet. Dem Eigentümer entstand den Angaben zufolge Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Der Tatzeitraum könne auf die Nacht von Montag zu Dienstag eingegrenzt werden. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall und sucht unter Angabe der Bezugsnummer 0116912/2024 nach Zeugen.

