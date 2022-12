Glatte Straßen sorgen für mehrere Unfälle bei Mühlhausen

Glatte Straßen sorgten in der Nacht zu Sonntag für mehrere Unfälle.

Unstrut-Hainich-Kreis. Wegen Glatteis kam es in der Nacht zu Sonntag zu mehreren Unfällen im Landkreis. Eine Straße musste voll gesperrt werden.

Schnee, Regen und Temperaturen unter dem Gefrierpunkt sorgten am Samstagabend, Sonntagnacht und Sonntagmorgen für mehrere Unfälle auf den Straßen im Unstrut-Hainich-Kreis. Blitzeis verwandelte vergangene Nacht viele Straßen in spiegelglatte Rutschbahnen.

Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilte, kam es im Laufe der Nacht im gesamten Landkreis zu Verkehrsbehinderungen und kurzzeitigen Straßensperrungen. So zum Beispiel in der Vogtei. Nach einem glättebedingten Unfall zwischen Langula und der Struppeiche musste die Landstraße für etwa eine Stunde voll gesperrt werden. Laut Polizei war dort ein Fahrzeug von der Straße gerutscht und musste geborgen werden.

Der Winterdienst war unermüdlich im Einsatz. Gegen Mitternacht waren Bundes- und Landstraßen größtenteils frei. Auf einigen Nebenstraßen sorgte das Eis bis in den Sonntagmittag hinein für Rutschpartien.

Auch in den kommenden Tagen und Nächten kann es laut Wetterdienst wieder glatt werden. Während sich die Temperaturen tagsüber im Plusbereich bewegen und den Schnee schmelzen lassen, sorgen Minusgrade in der Nacht wieder für glatte Straßen. Zudem ist Regen angesagt. Schneien soll es in der kommenden Woche nicht.

NEU! Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.