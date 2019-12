Erfurt. Äußerst aggressiv gingen am Sonntag in einer Straßenbahn in Erfurt mehrere Männer aufeinander los. Am Ende gab es drei Verletzte.

Streit in Straßenbahn endet in brutaler Auseinandersetzung

Wie die Polizei am Montag mitteilt, gerieten zunächst drei Männer in einer Straßenbahn aneinander. In der Magdeburger Allee hatten sich die Gemüter aller drei Beteiligten soweit aufgeheizt, dass zwei Männer auf einen anderen einschlagen wollten.

Verhindern wollte dies ein weiterer Fahrgast indem er dazwischen ging. Bei dem Versuch, die Situation zu beruhigen wurde der 19-Jährige von den anderen beiden Männern angegriffen und dabei geschlagen beziehungsweise getreten. Durch eine Glasflasche zog sich der „Friedensstifter“ Schnittverletzungen zu.

Auch an der frischen Luft beruhigten sich die Gemüter der Beteiligten nicht und so setzte sich die Auseinandersetzung an einer Haltestelle fort. Hier soll einer Angreifer ein Messer gezückt haben. Als der 19-Jährige dem Mann das Messer entreißen wollte wurde er leicht verletzt. Auch der andere Mann, auf den zuvor eingeschlagen und eingetreten wurde erlitt Schnittwunden am Oberkörper.

Die über Notruf verständigte Polizei konnte im Anschluss einen der Täter stellen. Einer der Geschädigten wurde hinterher medizinisch in einer Klinik behandelt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.