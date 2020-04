Köln Die Jury war durch Plexiglaswände getrennt, die Kandidaten tanzten dennoch fest umschlungen: Bei der RTL-Tanzsendung "Let’s Dance" mussten die Prominenten am Freitag zu TV-Liedern tanzen.

"Let's Dance"-Aus für Martin Klempnow

Mit einem Tanz zum Lied "Mein Name ist Hase" aus der Serie "The Bugs Bunny Show" wollte es Schauspieler und Komiker Martin Klempnow in die nächste Runde der RTL-Show "Let’s Dance" schaffen. Doch der 46-Jährige konnte die Zuschauer nicht überzeugen und musste die Sendung verlassen.

Mit aufgesetzten Hasenohren tanzte er einen Jive. Doch auch die Jury war von der Leistung des als "Dennis aus Hürth" bekannten Komikers nicht ganz begeistert. Für den Tanz erhielt Klempnow mit seiner Tanzpartnerin Marta Arndt (30) von der Jury gerade einmal 18 von 30 Punkten. "Es war lustig und freudig anzusehen", gab Juror Joachim Llambi dennoch zu. Für einen Jive sei es aber sehr überschaubar gewesen.

Bei der Show am Freitagabend mussten die Paare zu bekannten Liedern aus Filmen oder Fernsehserien tanzen. Zu dem Lied "Probier's mal mit Gemütlichkeit" aus dem "Dschungelbuch" tanzten Komikerin Ilka Bessin (48) und ihr Tanzpartner Erich Klann (33) einen Charleston. Dabei war Bessin als Balu der Bär verkleidet. Dennoch reichte es am Ende nur für 13 Punkte.

Da half es auch nicht, dass Bessin die Jury nachträglich von ihren Tanzfehlern überzeugen wollte: "Das war so einstudiert" sagte sie. "Die Energie war nicht da", urteilte Juror Jorge Gonzales. Nur durch die Gunst der Zuschauer ist Bessin auch in der nächsten Woche wieder bei der TV-show dabei.

Klares Siegerpaar waren am Freitagabend Akrobatin Lili Paul-Roncalli (21) und ihr Tanzpartner Massimo Sinató (39). Nach 29 Jurypunkten für einen Paso Doble konnte das Paar auch beim zweiten Tanz der Sendung die Jury für sich gewinnen.

Dabei mussten die Kandidaten beim sogenannten Discofox-Marathon sechs Minuten zu Liedern tanzen, die das Fernsehpublikum zuvor ausgewählt hatte. Paul-Roncalli und ihr Tanzpartner erhielten von der Jury zehn Zusatzpunkte und damit volle Punktzahl.

Zum Schutz vor dem Corona-Virus fand die Sendung auch diesmal wieder ohne Studiopublikum statt, der Applaus für die Tänzer kam dafür vom Band. Zwischen den Jurymitgliedern Motsi Mabuse, Jorge Gonzales und Joachim Llambi standen außerdem wieder Wände aus Plexiglas, die sie schützen sollten.