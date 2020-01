Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Nordhäuser Sternsinger sammeln musikalisch Spenden

Während Chorleiter Thomas Hofereiter im Hintergrund die letzten Umhänge zurechtzupfte, legten Nordhausens kleine Sternsinger am Freitagmorgen gleich selbst Hand an, um für ihren großen Auftritt gut auszusehen: In den Morgenstunden sangen sich die jungen Stimmen im Kapitelhaus des Nordhäuser Doms noch warm, bevor es anschließend in die Seniorenpflegeheime der Innenstadt ging. Mit ihren musikalischen Darbietungen sammelten die Knirpse Spenden für Hilfsprojekte im Libanon.