Zehn Menschen im Eichsfeld müssen derzeit mit schwerem Krankheitsverlauf medizinisch versorgt werden (hier der Blick in die Covid-19-Intensivstation im SRH Wald-Klinikum Gera).

Fünf Todesfälle in 48 Stunden im Eichsfeld

Eichsfeld. Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 199

Mit zehn Neuinfektionen liegt die vom Robert-Koch-Institut ausgewiesene Sieben-Tage-Inzidenz am Dienstag, 20. April, bei 199. Bedauerlicherweise wurden in den vergangenen 48 Stunden fünf weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung amtlich bestätigt. Zu betrauern sind drei Männer im Alter von 90, 84 und 77 Jahren sowie zwei Frauen im Alter von 94 und 80 Jahren. Damit steigt die Zahl der Todesfälle im Eichsfeld auf 218 an. Alle aktuellen Entwicklungen im Corona-Liveblog

23 Personen werden derzeit stationär behandelt, zehn davon mit einem schweren Verlauf. Aktuell sind 386 Menschen im Landkreis nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Davon meldet die Gemeinde Niederorschel 23 Fälle, die Landgemeinde Am Ohmberg neun Fälle, die Landgemeinde Sonnenstein 24, die Stadt Dingelstädt 34, die Stadt Heiligenstadt 84, die Stadt Leinefelde-Worbis 81, die Verwaltungsgemeinschaft (VG) Eichsfeld-Wipperaue 27, die VG Ershausen/Geismar acht, VG Leinetal 32, die VG Lindenberg/Eichsfeld 36, die VG Uder neun, die VG Hanstein-Rusteberg acht und die VG Westerwald-Obereichsfeld elf Fälle.