Die 7-Tage-Inzidenz gibt das Gesundheitsamt Weimar am Mittwoch mit 203,9 an.

Weimar. Das Gesundheitsamt registriert am Mittwoch binnen 24 Stunden 15 neue Infektionen mit Sars-CoV-2 in Weimar.

Drei weitere Corona-Todesfälle in Weimar

Drei weitere Todesfälle und 15 neue Infektionen mit Sars-CoV-2 registrierte das Weimarer Gesundheitsamt am Mittwoch binnen 24 Stunden. Damit sind seit Beginn der Pandemie 58 Patienten an den Folgen einer Infektion mit dem Coronavirus verstorben. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Die Zahl der aktuell Infizierten in Weimar wird mit 257 angegeben, das sind 4 weniger als am Vortag. 18 Patienten müssen stationär in Kliniken behandelt werden. Die 7-Tage-Inzidenz sank auf 203,9/100.000 Einwohner (Vortag: 220,76).

Zu den Ansteckungsursachen gibt das Gesundheitsamt 5-mal Familie, 3-mal Klinik und einmal Pflegeheim an. In fünf Fällen konnte die Ansteckungsursache noch nicht ermittelt werden, in einem Fall ist sie unklar. Seit Beginn der Pandemie wurden 1401 Personen positiv auf das Virus getestet.