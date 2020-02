Ein Lied aus dem Eichsfeld für die bundesweite Misereor-Fastenaktion

Die Sängerinnen und Sänger des Eichsfelder Chores Arcobaleno atmen am Donnerstagabend tief durch. Dann erheben sie ihre Stimmen, um sich einzusingen. „Mommommom“, tönt es durch das Marcel-Callo-Haus, dann intonieren sie Mozarts kleine Nachtmusik, kombiniert mit Atemübungen. Jetzt sind sie warm und ziehen hinauf in die Kapelle des MCH. Und dort ertönt unter dem Misereor-Hungertuch das nagelneue Lied aus der Feder von zwei Eichsfeldern, das am Sonntag im Erfurter Dom seine Uraufführung erleben wird. Der Chor Arcobaleno darf nämlich den Eröffnungsgottesdienst der bundesweiten Misereor-Fastenaktion in der Landeshauptstadt musikalisch mitgestalten. „Jedes Jahr wird diese Aktion in einem anderen Bistum eröffnet“, weiß Daniel Kaufhold, der Leiter des Chores. „Und ich kann mich nicht erinnern, dass es schon einmal Erfurt gewesen wäre.“

Daniel Kaufhold hütet nicht nur seine „Goldkehlen“, sondern er hat die Melodie zu einem neuen Lied komponiert, die Chorsätze in Notenform gebracht, einen Solopart und die Partituren geschrieben. Das aber ging nicht ohne den Text. „Im Schlager gibt es erst die Musik und dann den Text. Das aber kann ich nicht. Ich brauche die Worte“, sagt er. Der Text kommt vom Heiligenstädter Johann Freitag, Diakon in Ruhe aus Heiligenstadt. Und dieser Text spiegelt das Leitwort der diesjährigen Fastenaktion des bischöflichen Hilfswerkes wider. „Gib Frieden“, lautet es. Und „Gibt uns den Frieden“ heißt das Lied.

Daniel Kaufhold hat enge Verbindungen zu Misereor. Seit 25 Jahren organisiert er einmal jährlich ein Benefizkonzert zugunsten des Hilfswerks. „Seit 18 Jahren ist Arcobaleno mit dabei“, erzählt er. Und eigentlich sei Arcobaleno das „Altersheim des Eichfeldchores“ – immerhin sei ein ganzes Teil der Chormitglieder in genau diesem Jugendchor groß geworden. Dafür wisse er aber auch, was er an ihnen habe, lobt er.

Komposition in aktuellem gesellschaftlichen Kontext

Als klar war, dass diese bundesweite Eröffnung in Erfurt stattfinden wird, fragte Kaufhold einfach beim Hilfswerk nach, ob er und sein Chor Teil dieses Ereignisses werden könnte. Und er bekam eine positive Nachricht: Der Chor wird Teil der musikalischen Gestaltung. Im September, Oktober etwa schrieb dann Johann Freitag den Text zu einem neuen Lied, das dem Leitwort entspricht. Und dann ging es los. „Wir haben teils miteinander gerungen“, sagt Johann Freitag. „Ich habe mitunter ganz andere Sprachbilder als Daniel.“ Die beiden, der eine 76 Jahre alt, der andere 42, haben lange an Passagen gefeilt, an den Worten, einfach an den Bildern. „Es ist uns gelungen, einen Text gemeinsam zu finden, der auch ein junges Publikum anspricht und wirklich etwas zu sagen hat.“ Am Anfang habe er einfach drauflos geschrieben, gibt Johann Freitag zu. Aber in der engen Korrespondenz, im Respekt vor dem Anlass und durch die schon jahrelange Zusammenarbeit der beiden, sei es gelungen. Im Januar war es fertig.

Für das Lied „Frieden" schrieb Diakon Johann Freitag (rechts) den Text. Daniel Kaufhold steuerte die Komposition, die Chorsätze und die Partituren bei. Foto: Eckhard Jüngel

Daniel Kaufhold strahlt, wenn er gerade auf die Strophen verweist. „Sie berühren“, sagt er schlicht. „Dann lernen wir lieben, und lieben, wie Du! Lieben den Nächsten, und hören ihm zu“, zitiert er zum Beispiel den Beginn der dritten Strophe. „Lieben das Leben als Gabe von Dir, lieben den Frieden und leben ihn hier.“ In Deutschland herrsche Frieden in dem Sinne, dass es keinen Krieg gibt. Das sei nicht hoch genug zu schätzen. Aber Daniel Kaufhold sieht den inneren Frieden im Land im Moment als gefährdet an. „Wir stehen mit dem Lied in einem ganz aktuellen gesellschaftlichen Kontext.“ Nicht zuletzt sei bei der Komposition der Refrain eine große Herausforderung gewesen. „Denn es geht hier vor allem nur um ein Wort: Frieden“.

Den Solopart singt Kaufhold bei dieser Probe selbst. Beim Konzert im Mariendom wird ihn Lisa Weidemann übernehmen. Dazu kommt noch René Dransfeld aus Brehme am Cajon. Noch zwei weitere Lieder für den Eröffnungsdienst proben die Chormitglieder alle zwei Wochen intensiv. Beide in englischer Sprache. Das eine ist „Prayer of St. Francis“, das andere „Lambs of God“, ein Agnus Dei, aber als ruhiger Gospel intoniert.

Die letzte Probe in Heiligenstadt haben die Arcobalenos nun hinter sich gebracht. Schon am Samstag fahren sie mit einem Bus nach Erfurt. Denn am späten Nachmittag wird im Mariendom die große Generalprobe für den Gottesdienst stattfinden, der auch von Fernsehstationen übertragen werden soll. „Wir übernachten im Sebastianhaus. Und dann ist der große Moment gekommen“, sagt Daniel Kaufhold. Ein Moment, der für die Eichsfelder ein ganz besonderer ist.