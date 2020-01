Diese Lebensmittel werden am häufigsten zurückgerufen

Berlin. In „Fortnite“-Spielfiguren sind verbotene Weichmacher gefunden worden. Verbraucherschützer warnen: Sie sind für Kinder schädlich.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

EU-Warnung: „Fortnite“-Spielfiguren mit giftigen Stoffen

Bestimmte „Fortnite“-Spielfiguren sollen nach Angaben der Verbraucherschützer der EU-Kommission schädlich für Menschen und Umwelt sein. Das meldet das EU-Warnportal „Safety Gate“ und beruft sich auf Untersuchungen schwedischer Behörden.

Demnach geht es um das Spielzeugset „Battle Royale Collection“ des Herstellers Epic Games mit Figuren aus dem Computerspiel „Fortnite“. Der Kunststoff, aus dem die Figuren in China hergestellt wurden, enthalte Stoffe, die zulässige Grenzwerte überschreiten und die Gesundheit von Kindern schädigen könnten.

„Fortnite“-Spielfiguren enthalten verbotene Weichmacher

In „Fortnite“-Spielfiguren des Herstellers Epic Games sind verbotene Weichmacher gefunden worden. Foto: Screenshot / Epic Games

Es handelt sich um sogenannte kurzkettige chlorierte Paraffine (SCCP) und eine übermäßige Menge des Weichmachers DEHP. DEHP ist ein Phthalat, das das Fortpflanzungssystem von Kindern möglicherweise schädigen könnte.

SCCP bestehen den Angaben zufolge weiterhin in der Umwelt, sind schon in niedrigen Konzentrationen giftig für Wasserorganismen und können sich in wildlebenden Tieren und Pflanzen ansammeln. Deshalb stellen sie eine Gefahr für die menschliche Gesundheit und die Umwelt dar.

Die Spielfiguren entsprechen damit nicht der REACH-Verordnung der EU über Chemikalien in Produkten – Weichmacher sind in Spielzeugen verboten. Betroffen sind der Warnung zufolge Produkte mit der Barcode-Nummer 630996635193.

Fortnite ist eines der beliebtesten Computerspiele der Welt, hier gibt es alle Infos dazu. Viele Eltern sind besorgt, wenn Kinder zu viel Fortnite spielen – Wann Eltern besorgt sein sollten.Stiftung Warentest warnte zuletzt vor Nazi-Parolen bei Fortnite. (fmg)