Thüringen hilft: Ein rollender Sessel als Weihnachtsgeschenk für demenzkranke Seniorin

Ein Bild aus besseren Tagen. Mittlerweile leidet Margot Zierenner an schwerer Demenz. In den Garten kann sie leider nicht mehr.

Weimar. Mit der Unterstützung unserer Leser wollen wir in der Adventszeit 30 Weihnachtswünsche erfüllen. So können Sie helfen:

1155 Euro sind seit dem Start der Adventsaktion von „Thüringen hilft“ auf dem Spendenkonto der Diakonie Mitteldeutschland eingegangen. Gemeinsam wollen wir mehr als 30 Weihnachtswünsche erfüllen, um den Alltag von sozial schwachen Familien, Kindern und Jugendlichen mit Behinderung oder von demenzkranken Senioren zu erleichtern.

Denn oft ist bei den Kassen und Ämtern für solche Hilfsmittel kein Geld da – oder der Eigenanteil kann nicht aufgebracht werden. Etwa im Fall von Franziska aus Friesau bei Saalburg-Ebersdorf. Die junge Frau kam ohne Arme und mit stark verkürzten Beinen zur Welt. Sie lebt in einer Pflegefamilie und ist auf deren Hilfe angewiesen, denn die Wohnung liegt im ersten Stock. Aber für das Tragen reichen die Kräfte der Eltern nicht mehr. Doch für einen Treppenlifter gab es nur einen Zuschuss. Mit Hilfe der Leser konnte „Thüringen hilft“ das Projekt finanzieren – den Alltag erleichtern und die Würde erhalten.

Ein Sessel mit Rollen für demenzkranke Seniorin

Auch Margot Zierenner braucht Hilfe. Die 93-Jährige lebt seit sieben Jahren im Friedrich-Zimmer-Haus in Weimar. „Sie ging gern spazieren. Jetzt ist sie durch die starke Demenz dazu nicht mehr in der Lage“, verrät Hausleiter Thoms Börner. Umso mehr liebt sie den Blick ins Grüne. Doch sie ist zu unruhig, um an einem Platz zu bleiben. Der Transport der schweren Pflegesessel ist aber sehr umständlich – und für ihre Betreuer wie Cornelia Roth sehr anstrengend. „Helfen würde ein Sessel mit Rollen, der schnell dorthin geschoben werden kann, wo er gebraucht wird.“ Damit Frau Zierenner noch lange in den verschneiten oder grünen Garten blicken kann.

Das Spendenkonto

Wer helfen möchte:

Spendenkonto: DE89 8205 1000 01250222 20

Empfänger: Diakonie Mitteldeutschland

Kennwort: Thüringen hilft

Für eine Spendenquittung bitte im Feld Verwendungszweck die Adresse angeben. Wer nicht genannt werden möchte, vermerkt dort bitte den Hinweis „Anonym“.

Spenden per Mausklick unter thueringenhilft