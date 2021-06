#COVIDVaccination #jandkfightscorona

124 Years Old Rehtee Begum of Shrakwara Block Wagoora Baramulla gets her first COVID vaccine jab during door to door vaccination campaign. @MoHFW_INDIA @OfficeOfLGJandK @NHMJK5 @HealthMedicalE1 @diprjk @PIBSrinagar @ddnewsSrinagar pic.twitter.com/xEmFyqFu74