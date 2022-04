Berlin Mit einer Geschwindigkeit von 37.300 Kilometern pro Stunde passiert am Donnerstag ein Asteroid die Erde. Eine Gefahr ist er aber nicht.

Ein riesiger Asteroid wird am Donnerstag an der Erde vorbeirasen. Der Gesteinsbrocken mit der Namen 418135 (2008 AG33) hat einen geschätzten Durchmesser von 350 bis 780 Metern und passiert die Erde mit einer Geschwindigkeit von 37.300 Kilometern pro Stunde. Die Weltraumbehörde NASA stufte ihn sogar als "potenziell gefährlich" ein – das klingt allerdings deutlich bedrohlicher als es tatsächlich ist.

Denn der Asteroid bleibt selbst an seinem erdnächsten Punkt, den er nach Berechnungen der NASA am Donnerstag erreichen soll, knapp 3,2 Millionen Kilometer von der Erde entfernt. Das ist etwa acht mal so viel wie die Strecke zwischen der Erde und dem Mond, der 384.400 Kilometer entfernt ist.

"Potentiell gefährlicher" Asteroid passiert die Erde alle sieben Jahre

Tatsächlich stuft die NASA alle Himmelskörper, die sich der Erde bis auf 193 Millionen Kilometer nähern, als "erdnahe Objekte" ein. Alles, das bis auf 7,5 Millionen Kilometer an die Erde herankommt, wird in die Kategorie "potenziell gefährlich" eingeordnet. Zum ersten Mal wurde der Asteroid 418135 (2008 AG33) im Jahr 2008 von Mitarbeitenden des Mount-Lemmon-Observatoriums im US-Bundesstaat Arizona entdeckt.

Das nächste Mal nähert sich der Asteroid, der circa alle sieben Jahre an der Erde vorbeifliegt, am 25. Mai 2029. Bereit am 9. Mai diesen Jahres kommt allerdings der nächste Asteroid an der Erde vorbei: 467460 (2006 JF42) soll den Planeten mit einer Geschwindigkeit von 40.700 Kilometern pro Stunde passieren. (csr)