Im Fall eines tödlichen Streits an einer Bushaltestelle in Augsburg ist am frühen Samstagmorgen ein deutsches Paar als dringend tatverdächtig festgenommen worden. Einer 19 Jahre alten Frau und einem 27-jährigen Mann wird vorgeworfen, an der Tötung eines 28-Jährigen beteiligt gewesen zu sein. Die Ermittlungen zu den Hintergründen und dem Ablauf der Tat dauern zum aktuellen Zeitpunkt noch an. Am Sonntag sollen sie einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden.

Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler ist das Opfer am Freitagabend an einer Bushaltestelle im Stadtteil Stadtteil Pfersee in einen Streit mit einem vorbeigehenden Paar geraten und bei der Auseinandersetzung schwer verletzt worden. Wie die Polizei in der Nacht zum Samstag bestätigte, erlag der 28-Jährige noch am Tatort seinen Verletzungen. Eine Reanimation blieb erfolglos.

Den Angaben zufolge floh das Paar unmittelbar nach dem Konflikt zu Fuß vom Tatort. Die Kriminalpolizei ermittelt seither wegen eines Tötungsdelikts .

Polizeibeamte stehen am Tatort in Augsburg, um den ein Pavillon mit Sichtschutz angebracht wurde. Foto: dpa

Die Bushaltestelle wurde am Freitagabend für mehrere Stunden gesperrt. Spezialisten der Polizei sicherten Spuren. Zur genauen Todesursache äußerte sich die Polizei nicht. (day/dpa)