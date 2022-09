Das Auto gehört nach der Urlaubsfahrt entrümpelt

München (dpa/tmn) – Der Urlaub ist vorbei, die Hektik des Alltags hat einen wieder. Dabei dennoch nicht vergessen: Das Entrümpeln des Urlaubsautos spart Geld.

Unnütze Ladung im Auto frisst unnötig Sprit. Daher sollten Autofahrer ihren Pkw nach der Urlaubsfahrt schnellstmöglich ausräumen und ihn von unnötigem Ballast befreien. So treibt eine überflüssige Zuladung von 100 Kilogramm den Spritverbrauch laut Tüv Süd um rund 0,4 Liter pro 100 Kilometer in die Höhe.

Auch Dachboxen und Fahrradträger gehören zügig abmontiert. Wer wegen der erhöhten Zuladung den Reifendruck für die Reise erhöht hatte, sollte ihn jetzt wieder an die normale Belastung anpassen. Wie hoch der Reifendruck dafür sein sollte, steht entweder im Bordbuch oder an entsprechenden Stellen am Auto (an der B-Säule der Fahrerseite oder an der Tankdeckel-Innenseite).

Wer die Leuchtweitenregulierung manuell verstellt, sollte auch diese wieder an die normale Beladung anpassen, damit die Scheinwerfer nachts nicht zu tief stehen und man weit genug sehen kann.

© dpa-infocom, dpa:220923-99-870883/2 (dpa)