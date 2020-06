In der Folge seines Rücktritts wurde weiter spekuliert, was der Grund für seinen Rücktritt im Februar 2013 war. Benedikt selbst hat es als „Unsinn“ zurückgewiesen, dass Intrigen und Machtkämpfe im Vatikan der Auslöser dafür waren. Er sei körperlich einfach nicht mehr in der Lage gewesen, die Lasten des Amtes zu tragen.

Benedikt XVI. – Sein Leben in Bildern Joseph Ratzinger schrieb Kirchengeschichte, als er am 19. April 2005 vom Konklave zum ersten deutschen Papst seit 500 Jahren gewählt wurde. Wir zeigen sein Leben in einer Fotostrecke. Foto: ZUMA Press / imago

Benedikt XVI. – Sein Leben in Bildern Der emeritierte Papst Benedikt wurde am 16. April 1927 als Joseph Alois Ratzinger im bayerischen Marktl am Inn als Sohn eines Gendarmeriemeisters geboren. Während seiner Gymnasialzeit wird Ratzinger gegen Ende des Zweiten Weltkriegs als Luftwaffenhelfer eingesetzt. Foto: ZUMA Press / imago

Benedikt XVI. – Sein Leben in Bildern Diese Aufnahme zeigt Ratzinger mit seiner Schwester Maria (l.), seinem Bruder Georg, seiner Mutter Maria und seinem Vater Joseph. Foto: ZUMA Press / imago

Benedikt XVI. – Sein Leben in Bildern Von 1946 bis 1951 studierte Joseph Ratzinger an der Philosophisch-Theologischen Hochschule von Freising und an der Universität München Philosophie und Theologie. Foto: German Catholic News Agency KNA / Getty Images

Benedikt XVI. – Sein Leben in Bildern Joseph Ratzinger (r.) und sein Bruder Georg wurden am 29. Juni 1951 zusammen mit 42 anderen jungen Männern im Dom von Freising zu Priestern geweiht. Foto: Erzbistum / dpa



Benedikt XVI. – Sein Leben in Bildern Auf die im Alter von 31 Jahren im Jahr 1958 angetretene erste Professur für Dogmatik und Fundamentaltheologie an der Philosophisch-Theologischen Hochschule Freising folgten Rufe nach Bonn, Münster, Tübingen und Regensburg. Dieses Foto zeigt den Geistlichen 1959 in seinem Privatbüro in Freising. Foto: German Catholic News Agency KNA / Getty Images

Benedikt XVI. – Sein Leben in Bildern Von 1962 bis 1965 nahm Ratzinger als theologischer Berater des Erzbischofs von Köln, Kardinal Joseph Frings, am Zweiten Vatikanischen Konzil teil. Foto: REUTERS / KNA-BILD / REUTERS

Benedikt XVI. – Sein Leben in Bildern Als neuer Erzbischof von München und Freising trug Ratzinger während der Fronleichnamsprozession am 9. Juni 1977 in der Münchner Innenstadt die Monstranz. Foto: Hartmut Reeh / dpa

Benedikt XVI. – Sein Leben in Bildern Am 27. Juni 1977 wurde Ratzinger zum Kardinal ernannt. Papst Paul VI. (l.) steckte ihm während einer Zeremonie im Petersdom im Vatikan als Zeichen seiner neuen Würde den Kardinalsring an. Foto: dpa Picture-Alliance / UPI / picture-alliance/ dpa

Benedikt XVI. – Sein Leben in Bildern Papst Johannes Paul II. ernannte im November 1981 Kardinal Ratzinger zum Präfekten der vatikanischen Glaubenskongregation. Foto: REUTERS / KNA-BILD / REUTERS



Benedikt XVI. – Sein Leben in Bildern Kardinal Joseph Ratzinger während einer Pressekonferenz im Mai 1986 im Vatikan, auf der er seine Schrift über Freiheit und Befreiung vorstellte. Foto: epa ansa / dpa

Benedikt XVI. – Sein Leben in Bildern Am 19. April 2005 war es dann soweit. Weißer Rauch entstieg dem Schornstein der Sixtinischen Kapelle in Rom. Ratzinger wurde im vierten Wahlgang zum 265. Papst der römisch-katholischen Kirche gewählt und gab sich den Namen Benedikt. Foto: Giuseppe Cacace / Getty Images

Benedikt XVI. – Sein Leben in Bildern „Wir sind Papst“! Foto: Carsten Koall / Getty Images

Benedikt XVI. – Sein Leben in Bildern Joseph Ratzinger schrieb Kirchengeschichte. Foto: Peter Macdiarmid / Getty Images

Benedikt XVI. – Sein Leben in Bildern Er wurde vom Konklave zum ersten deutschen Papst seit 500 Jahren gewählt. Foto: Ettore Ferrari / dpa



Benedikt XVI. – Sein Leben in Bildern Wenige Monate nach seiner Wahl zum Papst feierte Benedikt XVI. in Köln mit Hunderttausenden Teilnehmern den Weltjugendtag auf dem Marienfeld in Kerpen bei Köln. Foto: epa ansa Pier Paolo Cito / EPA

Benedikt XVI. – Sein Leben in Bildern Wichtiger Besuch im Mai 2009: Papst Benedikt XVI. an der Klagemauer in Israel in Jerusalem. Foto: DAN BALILTY / dpa

Benedikt XVI. – Sein Leben in Bildern Auch er steckte einen Gebetszettel in eine Spalte der Klagemauer. Foto: epa ansa Cito / dpa

Benedikt XVI. – Sein Leben in Bildern Papst Benedikt XVI ging 2006 im Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau durch das Tor mit dem Schriftzug "Arbeit macht frei". Foto: Andrzej Grygiel / dpa

Benedikt XVI. – Sein Leben in Bildern Auf seiner Deutschlandreise 2011 stattete er auch dem Bundestag in Berlin einen Besuch ab. Foto: Herbert Knosowski / dpa



Benedikt XVI. – Sein Leben in Bildern Brüder unter sich: Papst Benedikt XVI. und sein Bruder Georg Ratzinger im Regensburger Vorort Pentling vor seinem Privathaus. Foto: Daniel Karmann / dpa

Benedikt XVI. – Sein Leben in Bildern Glaubensbrüder unter sich: Papst Franziskus (r.) und der emeritierte Papst bei einem Treffen in Castel Gondolfo bei Rom. Foto: Osservatore Romano / Handout / dpa

Benedikt XVI. – Sein Leben in Bildern Royale Privataudienz im Vatikan: Benedikt empfing den britischen Thronfolger Prinz Charles und seine Frau Camilla. Foto: Chris Helgren / dpa

Benedikt XVI. – Sein Leben in Bildern Mit der Gondel ging es im Mai 2011 durch den Canale Grande in Venedig. Foto: dpa Picture-Alliance / Stefano Spaziani / picture alliance / Stefano Spazi

Benedikt XVI. – Sein Leben in Bildern Am 11. Februar 2013 kündigte Benedikt XVI. seinen Amtsverzicht an. Foto: Marcus Brandt / dpa



Benedikt XVI. – Sein Leben in Bildern Er trat am 28. Februar 2013 von seinem Amt zurück – er lebt weiterhin im Vatikan. Foto: UPI Photo / imago stock&people

Benedikt XVI. – Sein Leben in Bildern In der Folge seines Rücktritts wurde weiter spekuliert, was der Grund für seinen Rücktritt im Februar 2013 war. Benedikt selbst hat es als „Unsinn“ zurückgewiesen, dass Intrigen und Machtkämpfe im Vatikan der Auslöser dafür waren. Er sei körperlich einfach nicht mehr in der Lage gewesen, die Lasten des Amtes zu tragen. Foto: dpa Picture-Alliance / Stefano Spaziani / picture alliance / Stefano Spazi



Benedikt XVI in Bayern: Ex-Papst besucht kranken Bruder

Der erste Besuch des emeritierten Papst Benedikt XVI. in Deutschland seit seinem Rücktritt vor mehr als sieben Jahren hat einen traurigen Anlass: Der gebürtige Bayer besucht in Regensburg seinen kranken Bruder Georg Ratzinger, wie Vatikan-Sprecher Matteo Bruni mitteilte. Der Papst emeritus sei am Donnerstagvormittag in München gelandet.

Seit seinem Rücktritt 2013 hat der inzwischen 93 Jahre alte Benedikt den Vatikan nicht mehr verlassen – abgesehen von einem Abstecher zur Sommerresidenz nach Castelgandolfo bei Rom. Er bleibe so lange „wie notwendig“ in Bayern, sagte Bruni. Das letzte Mal als amtierendes Kirchenoberhaupt war Benedikt 2011 in Deutschland. Zu seinem 96 Jahre alten Bruder Georg hat er ein sehr enges Verhältnis.

Treffen von Jospeh und Georg Ratzinger soll privat bleiben

„Es ist vielleicht das letzte Mal, dass sich die beiden Brüder, Georg und Josef Ratzinger, in dieser Welt sehen“, erklärte Clemens Neck, Sprecher des Bistums Regensburg. Georg sei „schwer krank“, die Begegnung sei ein „Herzenswunsch der beiden hochbetagten Brüder“ und solle privat bleiben.

Der emeritierte Papst Benedikt XVI (l.) und sein Bruder Georg Ratzinger im April 2017. (Archivbild) Foto: Lena Klimkeit / dpa

Nach Benedikts Ankunft in München habe Bischof Rudolf Voderholzer ihn auf der Weiterfahrt nach Regensburg begleitet. Benedikt wohne im Priesterseminar. Benedikt selbst ist körperlich schwach, aber nach Aussagen seines Privatsekretärs Georg Gänswein geistig noch fit. Er lebt zurückgezogen hinter Vatikan-Mauern in einem Kloster.

Außer Gänswein begleiten Benedikt sein Arzt, eine Krankenschwester der Vize-Chef der vatikanischen Gendarmerie. Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Bätzing, erklärte zu dem Besuch Benedikts: „Wir freuen uns, dass er in die Heimat gekommen ist, wenngleich der Anlass ein trauriger ist.“ (küp/dpa)