Vor dem Bonner Landgericht ist ein abgetrennter Kopf gefunden worden. Zeugen hätten die Polizei alarmiert. Ein Mann wurde festgenommen.

Ein Tatverdächtiger wurde in der unmittelbaren Umgebung festgenommen

Eine Obduktion soll nun die Identität des Toten klären

Nach dem grausigen Fund eines abgetrennten menschlichen Kopfes vor dem Landgericht in Bonn laufen die Ermittlungen zu den Hintergründen - und zur Identität des Toten. Das Motiv der Tat ist weiterhin völlig unklar. Im Laufe des Tages solle eine Obduktion des Kopfes Erkenntnisse zur Identität des Opfers bringen. Die Polizei wolle dann auch weitere Einzelheiten mitteilen, wie ein Sprecher gegenüber der Nachrichtenagentur AFP am Mittwoch sagte.

Passanten hätten die Polizei am frühen Dienstagabend alarmiert, dass im Eingangsbereich des Gerichts ein Körperteil liege, teilte ein Polizeisprecher am Dienstagabend in Bonn mit. „Wir haben kurze Zeit später festgestellt, dass es sich um einen menschlichen Kopf handelt.“ Der mutmaßlich dazugehörige Torso sei in der Nähe des Rheinufers entdeckt worden - im Bereich des Alten Zolls. Die beiden Fundorte sind reichlich einen Kilometer voneinander entfernt.

In unmittelbarer Nähe des Fundorts hätten die Einsatzkräfte einen Tatverdächtigen festgestellt und festgenommen, hieß es in einer Mitteilung am Abend. Es handle sich um einen 38-Jährigen, der der Polizei vor allem im Zusammenhang mit Betäubungsmittelkriminalität bekannt sei. Sowohl der Tatverdächtige als auch das noch nicht identifizierte Opfer seien ersten Ermittlungen zufolge der Obdachlosenszene zuzuordnen.

Ein mögliches Tatwerkzeug wurde bis zum Abend noch nicht gefunden. Die Mordkommission sucht noch Zeugen. Zuvor hatten „Bild“ und „General-Anzeiger“ berichtet. (dpa/fmg)

