Berlin Ex-Tennis-Star Boris Becker wurde nach Deutschland abgeschoben. In Sat 1 erzählte er erstmals über die harte Gefängniszeit in England.

Gebetet hat er. Jeden Tag. Nur mit Reue, Demut hat es Boris Becker (55) nicht versucht. Nicht vor dem Gericht in London. Die Tennislegende hat die Jury nicht überzeugt, die Richterin ebenso wenig. Becker kann sich noch genau an den Tag seiner Verurteilung erinnern, als die Richterin ihn allein für einen von 29 Anklagepunkten zu 30 Monaten Haft verurteilte. "Da rutschte mein Herz in den Keller", erzählt er am Dienstagabend im Interview mit Sat 1. "Da wusste ich, dass ich quasi direkt abgeführt werde" – hinter Gittern. Der tragische Schlusspunkt eines Insolvenzverfahrens. Seit fast einer Woche ist er in Freiheit und in Deutschland. Er ließ sich nach Stuttgart ausfliegen, dahin, wo ihn eigentlich niemand erwartet hatte. Die Medien hatten ihn eher in München vermutet.

Zum Interview im Münchner Sat-1-Studio erscheint er in Schwarz. Schwarzes T-Shirt, schwarzes Jackett. Schlanker sieht er aus, gut sieben Kilo hat er in den acht Monaten im Gefängnis abgenommen. Hungrig ins Bett gehen, "das war neu", erzählt er.

"Vielleicht habe ich das gebraucht", sagt er rückblickend über seine Zeit im Gefängnis. Er habe seine Fehler eingesehen. Es gebe einen Grund für diesen Urteilspruch. Er habe über Jahre Fehler gemacht, falschen Leuten zugehört. Sein Narrativ: Im Gefängnis ist er wieder der alte Boris geworden.

Becker über seine Gefängniszeit: Wie die Tennislegende mit den Tränen kämpft

Vis-a-Vis sitzt Becker am Tisch dem deutsch-amerikanischen Moderator Steven Gätjen gegenüber, vor sich ein Glas Apfelsaft. "Hallo", begrüßt ihn Gätjen. Becker bedankt sich artig für die "Einladung", die doch in Wahrheit ein knallharter Mediendeal ist.

Becker ist privilegiert, gerade weil er als Hochrisiko-Häftling gilt. Es ist im Interesse des Gefängnisses in England, dass ihm nicht viel passiert. Deswegen auch, zu seinem Schutz, kommt er in seinem zweiten Gefängnis in eine Einzelzelle; auch weil ein anderer Häftling versucht hatte, ihn zu erpressen und ein weiterer Gefangene, ihn gar zu ermorden. "Er wollte mir an die Wäsche."

Becker über seine Gefängniszeit: Er hatte drei Beschützer

"Ich habe gezittert", schildert Becker die Situation, "ich hatte mein Essentablett in der Hand". Drei Häftlinge stehen ihm im Knast zur Seite, Jake, Russel, Billy, "die haben echt auf mich aufgepasst." Die sorgen auch dafür, dass sich der Angreifer anderntags entschuldigt, sich buchstäblich zu Boden wirft und Becker die Hand küsst.

Becker hilft dem Mann hoch, umarmt und vergebt. Seine Stimme stockt beim Erzählen. Nicht der einzige bewegende Moment im Interview, als ihn die Emotionen übermannen. Hilfe geben, Hilfe erfahren – nicht minder angefasst wirkt Becker, als er vom drei Seiten langen Brief seines früheren Tennis-Konkurrenten Michael Stich erzählt. Von einem, der ihn eben nicht fallen ließ. Insgesamt wirkt Becker gefasst, fokussiert, sehr eloquent. Er weiß genau, was er dem Unterhaltungs-Format schuldig ist. Das beste Bier in Freiheit, "Glaube mir, es war das beste Bier meine Leben", erzählt er Gätjen.

Gätjen hält sich zurück, lässt Deutschlands berühmtesten Ex-Häftling einfach nur erzählen. "Keine Tabus, keine Ausreden, kein Blabla", nicht mehr, nicht weniger hatte er Sat 1 versprochen. Und das hält Becker denn auch ein.

Boris Becker spricht mit Steven Gätjen über seine Zeit im Gefängnis. Foto: Sat.1/Nadine Rupp

Ja, er hatte Angst, natürlich. "Schiss", sagt er. "Du wirst in der Zelle wahnsinnig, Du gehst die Wand hoch, für die Psyche schwer schwierig." Nach zehn Tagen dann: ein Jobangebot, das er dankend annimmt. Becker soll im Knast Englisch und Mathe unterrichten.

Becker über seine Gefängniszeit: Jürgen Klopp wollte ihn besuchen

Seiner Freundin Lilliy sagt er, "Du musst nicht warten." Sie winkt ab: "Wir sind ein Team, Du bist mein Partner." Nicht nur Familienmitglieder wie Lilian oder Sohn Noah stehen ihm bei. Sein früherer Manager Ion Tiriac will ihn besuchen, Fußball-Startrainer Jürgen Klopp kündigt sich an, ebenso der TV-Moderator Johannes B. Kerner. Die Gefängnisleitung lehnt ab. Sie will keinen Rummel.

Zum Muttertag darf er erstmals aus dem Gefängnis heraus seine 87 Jahre alte Mutter daheim in Leimen in Baden-Württemberg anrufen. Der Alltag im Gefängnis? "Eine andere Welt", sagt er, "man ist wirklich gleich." Es gab kein Alkohol, wobei: "Im Gefängnis gibt es alles.", Drogen? Nie ein Thema. Er hat auch nicht geraucht, obwohl er Zigarillos und Zigarren liebt. "Meiner Gesundheit tat der Gefängnisaufenthalt sicher gut", sagt er.

Becker über seine Gefängniszeit: Seine Angst vor dem Duschen mit anderen Häftlingen

Anfangs hat er Angst, vor den Mithäftlingen, vor dem Duschen - zu Unrecht, wie sich zeigt, Der vielleicht schwierigste, definitiv jedoch einsamste Moment seines Lebens: Als die Tür zur Zelle zum ersten Mal geschlossen wird. "Die ganze Welt bricht zusammen." Wobei: "Geweint habe ich nicht."

Viel Solidarität hat er erfahren, zum runden Geburtstag (55) schenken ihm seine meist jüngeren Mithäftlinge drei Kuchen. Solche Erlebnisse berühren einen menschlich, schweißen zusammen. Einigen Häftlingen, vermutet Becker in der Freiheit, werde er wohl "ewig verbunden bleiben". Die Urteil-Situation? "Brutaler geht es kaum, am Anfang kannst Du es nicht glauben", erinnert er sich, Der Prozess? Für ihn ging es "fast um Leben und Tod."



Die Besuche seiner schönen Frau sind der "Highlight der Woche". Bloß: Das Gefühl danach ist umso brutaler: Alltag im Gefängnis. Er habe nicht einen Moment das Gefühl, "da bricht was auseinander", sagt er über die Beziehung zu seiner Partnerin. Regelmäßig hat er mit ihr telefoniert. Es brauchte ein Gefängnis, "dass wir uns wirklich so nahe kommen", erzählt er über die Beziehung zu seiner Tochter. Vier Kinder hat er, der jüngste, der erst 12-Jährige Amadeus sollte ihn nicht besuchen. "Das tut dem Jungen nicht gut."

Becker über seine Gefängniszeit: Kein böses Wort über seine Frauen

Seine Frauen (kein böses Wort von ihm), seine Kinder, sein früheres Jetset-Leben - Gätjen hat ein Punkt nach dem anderen nach. Was hat seine Insolvenz, die Haftstrafe mit dem Superstar gemacht? "Wir haben einen selbstkritischen, reflektierten Boris Becker kennen gelernt", sagt Gätjen. Und Becker? Wie schaut er zurück, was geht in ihm vor, wenn er Bilder von sich sieht, vor und nach der Haft? "Ich sehe den gleichen Menschen". Aber: "Etwas demütiger."

Erst zum Schluss kommt Gätjen auf die harten Fakten zu sprechen. Wie konnte ein Mann so fallen, der zu seinen besten Zeiten Millionen verdiente? "Was ist mit diesem Geld passiert?", will er wissen. Becker spielt seine Verantwortung herunter. Er habe oft gar nicht gewusst, wie viel Geld er besaß. "Es hatte nie einen Wert für mich." Und wie geht es mit ihn nun weiter? Vielleicht Miami, vielleicht Dubai, sagt er. Nur so viel: Wohl nicht in Deutschland. "Ich freue mich, ich bin motiviert, ich muss arbeiten." Wie jedermann. . .

