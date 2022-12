Berlin. Er hat alles verloren und die große Liebe gefunden: Was die Zukunftspläne des Tennis-Stars Becker nach dem Gefängnisaufenthalt sind.

Er freut sich, dass es wieder Wein gibt zum Abendessen, und er kann es kaum fassen, dass er sich irgendwann wieder ein Auto kaufen kann: Boris Becker ist nach rund sieben Monaten vorzeitig aus dem Gefängnis entlassen. Und er ist bereit, das Leben noch einmal bei den Hörnern zu packen.

Im Privatjet ging es von Großbritannien nach Deutschland, das war schon einmal ein guter Start. Was genau er nun mit dem Rest seines Lebens vorhat, konnte der 55-Jährige am Dienstagabend im Gespräch mit Sat.1-Moderator Steven Gätjen noch nicht sagen.

Boris Becker im Gespräch mit Moderator Steven Gätjen. Foto: Nadine Rupp / dpa

Boris Becker: Neue Liebe gab ihm Kraft

Ganz Deutschland spricht am Tag danach über das Interview, das 1,55 Millionen sahen. Häufigste Frage: Was wird wohl jetzt aus ihm? Becker wusste es selber nicht genau. Doch bei einer Sache war er sich ganz sicher: Das neue Leben, es wird eines mit seiner neuen Liebe. Ohne Lilian de Carvalho Monteiro hätte er die Haftzeit nicht überlebt. Sie habe stets zu ihm gehalten, ihm „Liebe und Kraft“ geschenkt. Ausgerechnet am Tag seiner Verurteilung, dem 29. April, hatte sie Geburtstag.

„Wir haben viel geweint“, erinnert Becker sich an jenen Frühlingsnachmittag. Sie besuchte ihn regelmäßig im Gefängnis. „Ich hatte nicht einen Moment, wo ich das Gefühl hatte, da bricht jetzt was auseinander oder sie verliert die Geduld oder die Lust oder die Liebe“, sagte Becker. Ob er sie heiraten wolle – solche Details aus dem Privatleben preiszugeben, habe ihm Lilian verboten. Doch hoffe er, dass er „für immer und ewig“ mit ihr zusammenbleiben werde. Die Familienplanung ist nach zwei Ehen und vier Kindern von drei Frauen noch offen: „Ich hoffe, es kommen noch ein paar (Kinder) dazu.“ Für ihn ist klar: „Sie ist die Liebe meines Lebens.“

Boris Becker findet sich mit Freundin Lilian de Carvalho Monteiro zur Strafmaßverkündung im Southwark Crown Court ein. Foto: Tayfun Salci / picture alliance/dpa/ZUMA Press Wire

Lilian de Carvalho Monteiro stammt aus einer einflussreichen Familie des afrikanischen Inselstaats São Tomé und Principe, ihr Vater war Verteidigungsminister. Portugiesisch ist ihre Muttersprache, vier weitere Sprachen soll sie beherrschen. Drei Uniabschlüsse hat sie angeblich, unter anderem in Afrikawissenschaften. In London machte sie laut britischen Medien Karriere als Risikoanalystin. Ein Köpfchen fürs Geschäft hat sie – und einen Sinn für Mode auch. Promianwalt Paul Vogel allerdings fand, dass ihre eleganten Auftritte vor Gericht Becker eher geschadet haben dürften – er wäre besser beraten gewesen, auch einmal mit seiner betagten Mutter aufzutauchen.

Doch Becker bleibt Becker: Zu seiner Mutter in sein Haus in Leimen ziehen und sich zum Sportlehrer an der örtlichen Schule ausbilden lassen – das ist bei aller Demut nicht sein Weg.

Becker: Wandert Tennis-Star nach Dubai aus?

Arbeiten will er, arbeiten muss er, sagt die insolvente Tennislegende bei Sat.1. Becker betonte, er sei stolz darauf, zu denjenigen zu gehören, die für ihren Lebensunterhalt arbeiten müssten: „Ich freue mich, ich bin motiviert, ich muss arbeiten.“ Beim Deutschen Tennisbund würde er offene Türen einreißen: „Wir werden nach seiner Rückkehr nach Deutschland weiterhin einen engen Austausch mit ihm haben“, teilte der DTB auf Anfrage kürzlich mit.

Doch Becker will Deutschland verlassen – er hätte keine ruhige Minute hier. In seiner Wahlheimat London war er zwar ebenfalls bekannt, aber ein Superstar unter vielen. Dorthin kann er als abgeschobener Ex-Häftling nicht zurück, und Lilian ist offenbar bereit, ihr Leben in London aufzugeben und ihm zu folgen. Nur wohin? Er habe gerne in Miami gelebt. „Ich bin auch ein Fan von Dubai“, sagt Becker. Die Golfstaaten hofieren prestigeträchtige Exilanten – von damals Michael Jackson über König Juan Carlos bis hin zu Rapper Bushido. Steuerlich sind sie „interessant“, wie Vermögende es ausdrücken, Gründungen gehen unkompliziert. Becker: „Ich habe Ideen, aber ich bin vorsichtig geworden mit meinen Aussagen für die Zukunft.“

Boris Becker: Wie er aus dem Gefängnisaufentalt Geld macht

Streamingdienst und Biografie – diesen Weg zweier anderer berühmter Menschen im Exil, Prinz Harry und Herzogin Meghan, wird wohl auch Becker gehen. Für Apple hat er eine Dokumentation gedreht, Buchverlage feilen bereits an Angeboten.

Laut „Daily Mail" hat seine Freundin eine Firma gegründet, über die diese Geschäfte abgewickelt werden sollen, BFB Enterprises. BFB steht für Boris Franz Becker. Alles in allem eine günstige Sozialprognose für den Ex-Tennisstar.