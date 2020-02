Zwinge feiert 40 Jahre Karneval mit einem großen Festumzug durch den Ort. Die Einwohner und Gastvereine legten sich dafür mächtig ins Zeug. Die Kleinsten des Vereins, die Tanzmäuse, waren als Piraten verkleidet in einem Schiff unterwegs.

Bunter Jubiläumsumzug in Zwinge

Man hätte meinen können, dass am Samstag jeder einzelne der Einwohner des kleinen Ortes Zwinge auf der Straße unterwegs war. Entweder am Straßenrand mit geöffneten Händen, um die Kamelle zu fangen, oder mitten im Festumzug der Karnevalisten, die die Süßigkeiten an die Zuschauer verteilten. Der Zwinger Carnevals-Club hatte zum Jubiläum geladen und sich dafür nicht nur viele Gastvereine eingeladen, sondern sich auch selbst mächtig ins Zeug gelegt, um 40 Jahre Karneval im Ort zu feiern.

Der Zwinger Carnevals-Club hatte zum Jubiläum geladen und sich dafür nicht nur viele Gastvereine eingeladen, sondern sich auch selbst mächtig ins Zeug gelegt, um 40 Jahre Karneval im Ort zu feiern. Foto: Johanna Braun

Alle hatten Mottowagen selbst gebaut oder zogen kostümiert zu Fuß in Gruppen durch den Ort. Foto: Johanna Braun

Die Tanzmäuse, die jüngsten Vereinsmitglieder, hatten sich ein Schiff gekapert. Foto: Johanna Braun

Die Kindergartenkinder und Schulanfänger waren als Piraten verkleidet und warfen den Zuschauern Süßes und "Zwinge Helau"-Rufe zu. Foto: Johanna Braun

Fünf Zwinger hatten sich die Hausschlachtung zum Motto genommen. Foto: Johanna Braun

An ihrem Handwagen hingen die angeschnittenen Würste, und es gab auch Anschauungsmaterial von einigen Schlachtefesten. Foto: Johanna Braun

Die Männer der Karnevalsgesellschaft aus Bockelnhagen hatten ein ganz besonderes Gefährt mitgebracht. Auf einem langen Baumstamm waren Stühle befestigt, auf dem die Narren dann, im Wechsel nach links und nach rechts schauend, saßen. Foto: Johanna Braun

Und natürlich durfte auch das Prinzenpaar nicht fehlen in Form von Gudrun I. und Gerald I. Dass die Hoheiten am Freitag proklamiert wurden, war eine Premiere für Zwinge. Foto: Johanna Braun

Allein die fünf Tanzgruppen des Vereins wären schon genug zum Schauen gewesen. Hinzu kamen aber noch die Gäste unter anderem aus Pöhlde in Niedersachsen, Silkerode, Bockelnhagen, Weißenborn, Holungen, die Jugendfeuerwehr des Ortes sowie der Sportverein und die Schützen. Alle hatten Mottowagen selbst gebaut oder zogen kostümiert zu Fuß in Gruppen durch den Ort. Eindrucksvolle Kostüme, wohin das Auge auch schaute. Foto: Johanna Braun Die Tanzmäuse, die jüngsten Vereinsmitglieder, hatten sich ein Schiff gekapert. Die Kindergartenkinder und Schulanfänger waren als Piraten verkleidet und warfen den Zuschauern Süßes und „Zwinge Helau"-Rufe zu. Ein weiteres Boot, diesmal eine Arche, war eine Nummer größer. Auf ihr tummelten sich die verschiedensten Tiere. Fünf Zwinger hatten sich die Hausschlachtung zum Motto genommen. An ihrem Handwagen hingen die angeschnittenen Würste, und es gab auch Anschauungsmaterial von einigen Schlachtefesten. Die Zwei Herren und drei Damen hatten es sich zur Aufgabe gemacht, sich um das leibliche Wohl der Zuschauer zu kümmern. Und so wechselten am Straßenrand oft Wurst und Brot den Besitzer. Die Männer der Karnevalsgesellschaft aus Bockelnhagen hatten ein ganz besonderes Gefährt mitgebracht. Auf einem langen Baumstamm waren Stühle befestigt, auf dem die Narren dann, im Wechsel nach links und nach rechts schauend, saßen. Und natürlich durfte auch das Prinzenpaar nicht fehlen in Form von Gudrun I. und Gerald I. Dass die Hoheiten am Freitag proklamiert wurden, war eine Premiere für Zwinge. Mit dem gut besuchten Jubiläumsbüttenabend am Freitag war Präsident Andreas Wagner sehr zufrieden. Nach dem Umzug, der kreuz und quer durch den Ort führte, traf man sich im Saal, wo Kaffee und Kuchen angeboten wurde. Daran schloss sich der Büttenabend der Freunde und Wegbegleiter an. Alle Gastvereine, die schon beim Umzug mitgewirkt hatten, steuerten einen oder mehrere Programmpunkte bei. Zum Kinderfasching am Sonntag hatte der aktuelle Elferrat dann eine Pause, denn die Ehemaligen übernahmen aufgrund des Jubiläums die Moderation.