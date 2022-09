London. Lange wurde Charles als „grüner Spinner“ abgetan. Doch in Zeiten von Klimawandel hat sich der Blick auf den neuen König gewandelt.

„Die Königin ist tot, lang lebe der König“ ist die brutal klingende Formel für die Unsterblichkeit der britischen Monarchie. Charles III bewies in seiner ersten Proklamation als König mehr Pietät, als er bekundete: „Wir trauern zutiefst über das Ableben einer verehrten Herrscherin und einer viel geliebten Mutter“.

Wie die 96-jährige Queen den Rekord für die längste Herrschaft in der Geschichte der Monarchie aufstellte, brach ihr 73-jähriger Sohn Charles den Rekord von König William IV, der 1830 im Alter von 64 Jahren den Thron bestieg.

Selbstironisch spielte Charles auf den Spott des „ewigen Kronprinzen“ an, als er bei der Pensionierungsfeier des gleichaltrigen englischen Chefrabbiners Jonathan Sacks sagte: „Ich hoffe nur, dass Ihr Ruhestand etwas realistischer wird als der meinige.“

In der Chronologie der britischen Herrscher gibt es niemanden, der sich so lange und intensiv auf seine künftige Würde vorbereitet hat.

Charles III.: Lange war Charles nur als der „Schattenkönig“ bekannt

Nachdem sein Vater Prinz Philip sich im hohen Alter fast völlig aus seiner Repräsentationspflichten zurückgezogen hatte, übernahm Charles dessen Aufgaben um seine Mutter zu entlasten. Halb ironisch, halb anerkennend bekam er bei den Medien den Titel „der Schattenkönig“.

Spekulationen dass er für die Queen die Regentschaft übernehmen würde, scheiterten an dem eisernen Pflichtgefühl seiner Mutter, die einst gelobt hatte, ihren Job im Dienst des Volkes bis zum Lebensende zu erfüllen. Charles übernahm praktisch den ganzen Außendienst der „Firma“ wie sich die königliche Familie selbstironisch nennt. Dass es Zeit fürs Modernisieren ist, hat allerdings erst Prinz William thematisiert.

Charles: Sein Arbeitstag ist oft 18 Stunden lang

Sein Wappen als Fürst von Wales trägt das deutsche Motto „Ich diene“ und er nahm es so ernst, dass sich seine Söhne William und Harry Sorgen um seine Gesundheit machen. So fanden sie ihren Vater einige Male nach einem 18-stündigen Arbeitstag schlafend mit dem Kopf auf dem Schreibtisch vor und beim Aufwachen klebte ihm ein Schriftstück an der Stirn.

Seit langem studierte er auch sorgfältig den Koffer mit geheimen Staatspapieren, den die Regierung wöchentlich der Königin vorlegte. Freilich hat er mit seiner scharf kritisierten Angewohnheit gebrochen, die Ministerien ständig mit Memos und Kommentaren zu missliebigen Regierungsangelegenheiten zu überfrachten.

Charles ist das Gegenteil zur Queen – er kritisiert Missstände offen

Wegen seiner krakeligen Handschrift nannten die Beamten den Schriftverkehr „die Spinnenbriefe“. In einem BBC-Interview erklärte Charles zu diesem Problem: „Als Souverän kann ich nicht so agieren wie als Kronprinz. Die Idee, dass ich einfach so weiter mache, wenn ich einmal die Nachfolge auf den Thron antreten muss, ist kompletter Unsinn. Die beiden Institutionen sind völlig unterschiedlich.“

Im Gegensatz zu seiner politisch und gesellschaftlich streng neutralen Mutter, hat Charles aus seinem Herzen nie eine Mördergrube gemacht. Nachdem er sich mehrmals in die farbigen Gettos und verfallenen Industriebezirke britischer Städte begeben hatte, verärgerte er die Thatcher-Regierung mit harter Kritik am sozialen Elend und wirtschaftlichen Niedergang, die in der Bemerkung gipfelte, dass er fürchte, einmal über eine gespaltene Nation zu regieren.

Charles III.: Sauer wird der neue König bei schlechter Hochhaus-Architektur

Sein besonderer Zorn richtet sich gegen die Auswüchse moderner Architektur. In einer Fernsehdokumentation, die Charles selber schrieb und moderierte, rechnete er ebenso witzig wie leidenschaftlich mit den Fehlleistungen von Städteplanern und Hochhausarchitekten ab, denen er einmal vorwarf, die britischen Städte „schlimmer verwüstet zu haben als die Luftwaffe.“

Lange Seite an Seite: Die britische Königin Elizabeth II. und Prinz Charles, 2019. Foto: Victoria Jones / dpa

Prinz Charles war einer der ersten, der die Gleichgültigkeit seiner Landsleute gegenüber Umweltgefahren beklagte. Als er 1969 nach seiner Investitur als „Prinz von Wales“ zu den Einwohnern seines Fürstentums sprach, beschwor er die Erinnerung an das schreckliche Unglück vor drei Jahren, als das Dorf Aberfan unter einer abrutschenden Kohlenhalde begraben wurde und 144 Menschen starben.

Sohn von Queen Elizabeth II.: Das Warnen vor Problemen sieht er als seine Aufgabe an

Charles sagte damals: „Ich sehe meine Aufgabe darin, ständig den Warner zu spielen und darauf hinzuweisen, dass nur ein schmaler Grat uns zwischen Überleben und Untergang trennt. Ein riesiger Prozentsatz unserer Bevölkerung wird sich der Umweltprobleme erst bewusst, wenn es zu spät ist. Ich werde darauf hinweisen, bis ich blau im Gesicht anlaufe. Und wenn dann jemand aufwacht, dann wird der Kampf um eine lebenswerte Umwelt erheblich leichter.“

Vorname Elizabeth Alexandra Mary Nachname Mountbatten-Windsor Titel Königin von Großbritannien, Nordirland und 14 weiteren souveränen Staaten Geboren 21. April 1926 in London Gestorben 8. September 2022 in Schottland Sternzeichen Stier Partner Prinz Philip Kinder Prinz Charles, Prinz Andrew, Prinzessin Anne, Prinz Edward

Großbritannien ist mittlerweile längst aufgewacht und hat viele Probleme erkannt, aber Prinz Charles ist mit seinen Mahnungen nicht leiser geworden. Hörten ihm als jungen Mann nur Müsliesser und Sandalenträger zu, so schmiedete er zu seinem 60. Geburtstag wohl die bislang stärkste Allianz zwischen Wissenschaft, Industrie und Umweltorganisationen zum Schutz der Regenwälder.

Schon während seiner Schulzeit entdeckte er seine Liebe zur Natur

Lange Zeit wurde Charles wegen seiner „grünen Spinnerei“ angegriffen. Während seiner Schuljahre im schottischen Gordonstoun und australischen Timbertop entwickelten sich jene Seiten des Prinzen, die so oft als exzentrisch verschrien wurden. Hier entdeckte er seine Liebe zur unberührten Natur, in die er sich immer wieder zum Meditieren und zur Entspannung zurückzieht.

Charles verbrachte Wochen im australischen Busch und in der kanadischen Tundra und tauchte zuweilen in schottischen Fischerhütten und englischen Bauernhöfen unter, wo er beim Melken und Ausmisten der Ställe half. Seine Theorien von organischer Landwirtschaft hat Charles mittlerweile erfolgreich in seinem Landgut Gloucestershire verwirklicht. Er veröffentlichte darüber ein Buch, das ebenso ein Bestseller werden wurde wie seine Betrachtungen über Glanz und Elend der modernen Architektur in Großbritannien.

Immer wieder erhob er seine Stimme gegen die Regierungspolitik

Nicht nur die Architektenverbände fürchten Charles als Festredner. Wenn er Umweltschutzkongresse eröffnete, fielen die anwesenden Minister ihrer Majestät oft genug in tiefe Verlegenheit. So kritisierte Charles die britische Verschmutzung der Nordsee und den Export von „saurem Regen“ durch die veralteten Kohlekraftwerke des Inselreiches.

Auch in der Frage von Katalysatoren und der Aufforstung durch Monokulturen stand er im krassen Gegensatz zur Regierungspolitik von Margaret Thatcher. Er vermasselte Tony Blair den Plan, das Königreich zum europäischen Pionier genmanipulierter Landwirtschaft zu machen, in dem er in Zeitungsbeiträgen die Kampagne der Gegner von „Frankenstein Food“ unterstützte.

Kritik gegen moderne Genforschung, Biotechnologie und globalisierte Wirtschaft

Mit seinem Rundfunkvortrag entfachte Charles 2000 eine leidenschaftliche Debatte über die Grenzen der Wissenschaft, die immer noch anhält. Er warnte vor den „katastrophalen Folgen“ ungezähmter wissenschaftlicher Forschung für Natur und Umwelt. Die Kritik des britischen Thronfolgers richtete sich dabei vor allem gegen die moderne Genforschung, Biotechnologie und ihre Verwertung in der globalisierten Wirtschaft.

Charles kritisierte einen wissenschaftlichen Materialismus, der bei der Menschheit mehr und mehr die Auffassung schafft, „dass die Natur ein System sei, welches auf unsere Bedürfnisse hin manipuliert werden kann. Alles kann durch Technologie und menschlichen Einfallsreichtum repariert werden“.

Prinz Charles ist nach dem Tod seiner Mutter britischer König. Foto: Jane Barlow/PA Wire/dpa

Die spirituelle Seite des neuen Königs und sein Verhältnis zur Schöpfung

Der Prinz forderte zu einem „größeren Respekt für die Genialität natürlicher Baupläne“ auf, „die sich in Millionen von Jahren entwickelt haben und ständig rigoros getestet und verbessert wurden. Deshalb soll eine verantwortungsbewusste Wissenschaft sich darauf konzentrieren, zu verstehen, wie die Natur arbeitet und nicht verändern, was die Natur ist. Das ist der Fall, wenn genetische Manipulation versucht, den Prozess biologischer Evolution zu verändern.“

Ursache für diese fatale Entwicklung ist nach Charles’ Ansicht eine spirituelle Leere. Es sei notwendig, den Respekt vor der Natur und dem „Verhältnis zwischen Gott, dem Menschen und der Schöpfung“ wieder zu gewinnen, erklärte der Prinz. Das Gleichgewicht zwischen „instinktiver Weisheit und den rationalen Einsichten der Wissenschaft“ müsse wiedergeschaffen werden.

„Tief in uns ist eine instinktive, vom Herzen kommendes Bewusstsein. Wenn wir ihm folgen, ist es der verlässlichste Maßstab, ob unser Handeln wirklich dem Interesse unseres Planeten und all seiner Lebewesen dient.“

Queen Elizabeth und der neue König: Charles tritt in die Fußstapfen seiner geliebten Mutter. Foto: Paul Edwards - WPA Pool/Getty Images

Auf seinem Landgut verwirklicht Charles seine Ideen von organischer Landwirtschaft

Zeit seines Lebens setzt sich Charles für die Rechte und die Entfaltung des Individuums gegenüber die Macht und Einförmigkeit der Institutionen ein. In zahlreichen Büchern und Vorträgen warnte er lange bevor es zum Tagesthema wurde vor den „katastrophalen Folgen“ des Klimawandels“ für Natur und Umwelt.

Auf seinem Landgut lebt der Prinz nicht nur seine Ideen von organischer Landwirtschaft aus. Im Mittelpunkt seiner berühmten Partys auf dem Landgut standen die 600 wohltätigen Stiftungen, die den Prinzen zu ihrem Patron machten. Sie reichen von der Förderung und Ausbildung junger Menschen aus benachteiligten Gesellschaftsschichten über die Hilfe für Kriegsveteranen bis zum Arten- und Klimaschutz.

Dieser Artikel erschien zuerst auf morgenpost.de.