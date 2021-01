Die Ständige Impfkommission in Deutschland empfiehlt die Verabreichung des Corona-Impfstoffes von Astrazeneca nur an Menschen zwischen 18 und 65 Jahren.

Berlin. Noch heute könnte die EU den Corona-Impfstoff von Astrazeneca zulassen. Der ist seit Tagen in den Schlagzeilen – die wichtigsten Fakten.

Die Meldungen rund um den Corona-Impfstoff von Astrazeneca überschlugen sich in den vergangenen Tagen geradezu. Erst sorgten Lieferprobleme und der Streit mit der Europäischen Union für Schlagzeilen, dann eine vermeintlich schlechtere Wirksamkeit und eine eingeschränkte Empfehlung der Ständigen Impfkommission in Deutschland.

Nun steht der Impfstoff kurz vor der Zulassung. Doch bei vielen Menschen hat sich Verunsicherung breit gemacht. Ist das neue Vakzin zuverlässig? Sollte man sich damit impfen lassen? Wir klären die wichtigsten Fragen.

Der Corona-Impfstoff von Astrazeneca steht kurz vor der Zulassung - und sorgt nach wie vor für Streit zwischen dem Hersteller und der EU. Foto: dpa

Wann wird der Corona-Impfstoff von Astrazeneca in der EU zugelassen?

Noch heute wird die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) voraussichtlich eine bedingte Zulassung für den Corona-Impfstoff des schwedisch-britischen Pharmakonzerns Astrazeneca empfehlen. Zwar muss danach noch die EU-Kommission noch zustimmen, doch das gilt als reine Formsache. Eine Zulassung ist damit noch heute denkbar.

Was sind die Unterschiede zwischen dem Astrazeneca-Impfstoff und anderen Vakzinen?

Bisher sind in der EU die Impfstoffe der Firmen Biontech/Pfizer und Moderna zugelassen. Beide sind sogenannte mRNA-Impfstoffe. Bei der mRNA handelt es sich um die Bauanleitung für einen Bestandteil des Corona-Virus. Sie verursacht in körpereigenen Zellen die Produktion eines Virusproteins, gegen das der Körper dann Antikörper entwickelt.

Im Gegensatz dazu setzt das Produkt von Astrazeneca auf eine abgeschwächte Version eines Erkältungsvirus. Dieses enthält genetisches Material des Corona-Erregers, gegen das der Körper nach der Injektion ebenfalls Antikörper produziert.

Vorteile hat der Astrazeneca-Impfstoff vor allem in Bezug auf die Handhabung: Im Gegensatz zu den bereits zugelassenen Vakzinen muss er nicht tiefgefroren aufbewahrt werden.

Zudem ist er deutlich günstiger als die Mittel der Konkurrenz. Die belgische Staatssekretärin Eva De Bleeker hatte die bisher geheim gehaltenen Preise laut Deutscher Presse-Agentur zeitweise auf Twitter veröffentlicht. Demnach kostet eine Dosis des Moderna-Impfstoffs umgerechnet rund 15 Euro, eine von Biontech/Pfizer 12 Euro, eine von Astrazeneca nur 1,78 Euro. Der Tweet wurde später gelöscht.

Worum geht es bei dem Streit zwischen der EU und Astrazeneca?

Das Problem: Astrazeneca kann weniger Impfstoff liefern, als von der Europäischen Union erwartet. Offenbar erhält die EU zunächst nur 31 Millionen Dosen - geplant waren ursprünglich 80 Millionen. Für Streit sorgt dabei besonders, dass Großbritannien und andere Länder außerhalb der EU weiterhin die volle Menge erhalten. Astrazeneca begründet das damit, dass die EU den Liefervertrag drei Monate später abgeschlossen habe als etwa Großbritannien.

Die EU vermutet jedoch, dass eigentlich für die Union vorgesehene Lagerbestände des Impfstoffs in andere Länder exportiert wurden. Laut EU-Kommissionschefin Ursuala von der Leyen hatte das Unternehmen zugesichert, bereits vor Zulassung seines Mittels Impfstoff für die EU auf Lager zu produzieren.

Gestritten wird auch darüber, ob Astrazeneca der Union feste Liefermengen zugesagt hatte. Das Unternehmen bestreitet das, es habe sich lediglich um einen "Best-Effort-Vertrag" gehandelt, in dem man zugesichert habe, so viel Impfstoff wie möglich zu liefern. Die EU-Spitze stellt das anders dar und hat zuletzt auch den mit Astrazeneca geschlossenen Vertrag veröffentlicht, um für Klarheit zu sorgen.

Warum empfiehlt die Ständige Impfkommission den Astrazeneca-Impstoff nur für Personen unter 65?

Die Ständige Impfkommission in Deutschland hat sich dafür ausgesprochen, den Impfstoff von Astrazeneca zunächst nur bei Patienten unter 65 einzusetzen. Die derzeit verfügbaren Daten würden nicht ausreichen, um die Effektivität des Mittels auch bei älteren Personen zu beurteilen. Gleichzeitig heißt es aber aber auch: "Abgesehen von dieser Einschränkung wird dieser Impfstoff ebenfalls als gleichermaßen geeignet angesehen."

Das betonte auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU). Zum Astrazeneca-Impfstoff gebe es keine schlechteren, sonder weniger Daten. Ein Sprecher von des Unternehmens betonte, dass das Vakzin auch bei über 65-Jährigen wirksam sei.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) betont: Zum Astrazeneca-Impfstoff gebe es keine schlechteren, sondern weniger Daten. Foto: dpa

Heißt das, der Corona-Impfstoff von Astrazeneca wirkt schlechter?

Zuletzt hatten diverse Medien, darunter die "Bild", über eine geringere Wirksamkeit bei Senioren berichtet. Laut "Handelsblatt" sei bei Personen über 65 Jahren gar nur von einer Wirksamkeit von acht Prozent auszugehen. Astrazeneca hat diese Berichte zurückgewiesen und als „völlig unkorrekt“ bezeichnet.

Um endgültig zu beurteilen, wie der Impfstoff bei älteren Empfängern wirkt, scheinen derzeit noch nicht genug Daten vorzulegen. Die EU-Arzneimittelagentur EMA schließt daher nicht aus, dass der Corona-Impfstoff von Astrazeneca in Europa nur für eine bestimmte Altersgruppe zugelassen wird. „Ich werde der Entscheidung nicht vorgreifen“, sagte EMA-Chefin Emer Cooke am Dienstag in einer Anhörung im Europaparlament. Eine begrenzte Zulassung sei aber grundsätzlich möglich.

Insgesamt scheint der Astrazeneca-Impfstoff aber gut zu wirken. So bezeichnete ihn die Ständige Impfkommission als im Vergleich zu anderen Impfstoffen "gleichermaßen geeignet". Die "Tagesschau" berichtet über eine Wirksamkeit von rund 70 Prozent. Laut "MDR" erreiche der Influenza-Impfstoff ähnliche Werte. Gleichzeitig soll die Wirksamkeit der beiden bereits zugelassen Impfstoffe jedoch bei über 90 Prozent liegen.

