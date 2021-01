Ein Sanitäter nimmt in einem Seniorenpflegeheim Abstriche für Coronatests.

Corona-Ausbrüche in zwei Einrichtungen in Südeichsfeld

20 Bewohner und zehn Mitarbeiter einer besonderen Wohnform für Menschen mit Behinderung in der Landgemeinde Südeichfeld im Unstrut-Hainich-Kreis wurden in der vergangenen Woche positiv auf das Coronavirus getestet – mehr als die Hälfte positiv. Das teilte das Landratsamt am Sonntag mit. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Ausbruch Nummer 2 in dieser Gemeinde gab es in einem Pflegeheim. Wegen einer Infektion in der Einrichtung haben Gesundheitsamt und Rettungsdienst des Landkreises diese Woche 172 Bewohner und Mitarbeiter einem PCR-Test unterzogen. Bisher gebe es 30 Positivbefunde.

Im Heim wurden die positiv infizierten Bewohner räumlich von nicht Infizierten getrennt. Sie werden durch speziell geschützte Mitarbeitende betreut und versorgt, die ausschließlich nur in diesem Isolierbereich tätig sind. So bestünden laut Landratsamt die besten Chancen, eine Verbreitung des Virus einzudämmen.

Positiv getestete Mitarbeiter des Heimes seien in häuslicher Quarantäne. Das Gesundheitsamt führt – wie in anderen Fällen auch – eine Kontaktpersonenermittlung durch und veranlasst je nach Bedarf weitere häusliche Quarantänen im Umfeld dieser Mitarbeiter.

Mit Stand Sonntagmorgen waren im Unstrut-Hainich-Kreis 164 Bewohner eines Pflegeheimes und 53 Mitarbeiter positiv auf Corona getestet. Seit zwei Wochen müssen sich alle Besucher vorab einem Corona-Schnelltest unterziehen.