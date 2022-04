Hamsterkäufe in Peking aus Angst vor einem Lockdown

Nach einem für Peking ungewöhnlichen Corona-Ausbruch wächst in der chinesischen Hauptstadt die Angst vor einem harten Lockdown wie in Shanghai. Viele Menschen tätigen Hamsterkäufe. On Sunday, Beijing warned of a "grim" situation. The world's second-largest economy has been struggling to stamp out its worst outbreak in two years with a playbook of harsh lockdowns and mass testing as it sticks to a strict zero-Covid policy, taking a heavy toll on businesses and public morale.